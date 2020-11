Reconoce Gobierno de Rosy Urbina Labor de Bomberos en Tapachula

Tapachula, Chiapas.- El Cuerpo de Bomberos de Tapachula ya cuenta con una pipa nueva con capacidad de diez mil litros y el personal con equipo de trabajo especializado, lo cual permitirá mejorar el servicio y la atención a la ciudadanía.

Sus elementos agradecieron al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y a la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda por dotarlos del equipamiento, el cual esperaban desde hace varios años.

Para el equipamiento se invirtieron dos millones 638 mil 998 Pesos del Fondo Municipal de Protección Civil del Fondo IV del Ramo 33, autorizado por el Cabildo, con lo cual se viene a fortalecer al organismo que presta un importante servicio a los tapachultecos, al atender no solamente incendios, sino también accidentes, fugas de gas y otro tipo de incidentes.

En las instalaciones del Cuerpo de Bomberos fue presentada la nueva pipa y el equipamiento al personal, en un evento que estuvo encabezado por el director de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado y el presidente del Patronato del organismo, Abel Victorio de la Cruz.

En ese sentido, el comandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Tapachula, Iván Estrada Rosales, afirmó que la donación de equipo personal, es una muestra de que el Gobierno Estatal y Municipal trabajan de la mano para solventar los ancestrales rezagos que enfrentaba el organismo.

Y es que las pipas cisternas con las que cuenta el Cuerpo de Bomberos de Tapachula son muy viejas y eran insuficientes para prestar un buen servicio a la población que año con año crece en demanda.

“Durante muchos años esperamos esta pipa de agua, créame que no la vamos a defraudar, esto va servir para un mejor servicio para la ciudadanía, aproximadamente son 4 servicios que se prestan a diario, es decir, al mes 120”

El bombero chofer, José Manuel Matías Grajales, dio a conocer que este equipo será de gran utilidad para afrontar incendios, fuga de gas, accidentes vehiculares, enjambres de abeja, rescates y recuperación de fauna nociva, entre otros servicios cotidianos que realizan a la población.

El oficial de cuartel de la Guardia Verde, Juan Carlos Hernández Castillo, detalló que el equipo profesional de protección personal consiste en overoles tipo piloto, cinturón, casco para combate de incendios, chaquetón, monja, botas ta?cticas, camisas, pantalones tipo rescatista, gorras y guantes.

“Esto es histórico porque ningún otro Presidente nos había dado, no nos habían volteado a ver y ahorita estamos agradecidos por un equipo nuevo para nuestros compañeros. La ciudadanía nos va a ver con una nueva imagen”, refrendó.

Roberto Carrillo, bombero chofer, reconoció el apoyo de la administración estatal y municipal al invertir recursos públicos para contar con mejores herramientas que permitan mejorar el servicio ante los diversos fenómenos que se presentan a diario en Tapachula.

“Este uniforme que ven, ya eran años que nosotros lo estábamos esperando que llegaran, gracias a las gestiones que se han hecho nos han dotado de equipo que va ser una herramienta muy importante para un mejor desempeño de nuestro servicio”, concluyó. Comunicado de Prensa