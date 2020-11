Una de Cada Tres Mujeres Sufren Violencia Familiar en la Región

* A Pesar de la Alerta de Género.

Tapachula, Chiapas; 29 de noviembre del 2020. – En Chiapas se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres en los últimos meses. La tendencia dice que, por cada tres mujeres, una de ellas sufre este hecho, ya sea en casa o en otro lugar.

Así lo dio a conocer en entrevista para EL ORBE la abogada, Margarita Concepción Galván Escobar, miembro del grupo “Voces Femeninas”, quien recalcó que, como resultado de la pandemia del coronavirus y el confinamiento obligado, ahora es cuando más se incrementó la violencia en contra del sexo femenino.

Agregó que la alerta de género en Chiapas no es solamente que en las parejas haya empujones, jalones, gritos o amenazas, sino que hay golpes que incluso pueden poner en riesgo la vida de ellas.

Para disminuir este problema, consideró que los varones deben entender que la mujer no es un objeto y consecuentemente no es de su propiedad. Se debe terminar con el machismo desde la casa, y dejar en claro que son seres humanos y, por lo tanto, merecen un trato igualitario.

Lamentó que muchas de las mujeres que sufren violencia en sus casas no denuncian el hecho, y si lo hacen, dejan tiradas las demandas cuando ven que el esposo o cónyuge puede ir a la cárcel por los delitos cometidos. Es decir, pareciera que se conforman con el rol que le toca como esposa y aguantar todo en casa.

“Lo primero que debería de hacerse es educar a las niñas desde el hogar. Decirles que requieren de una carrera profesional, que trabajen y que complementen todo con una pareja, pero en igualdad de circunstancias”, acotó. EL ORBE / Nelson Bautista