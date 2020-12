Ayuntamiento de Tapachula se Suma a la Jornada de Promoción de la Salud “Acepto el Reto, Yo Salvo la Navidad, Uso Cubreboca”.

Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula se sumó a la Jornada de Promoción de la Salud “Acepto el reto, yo salvo la Navidad. Uso cubreboca”, ello como un mecanismo para prevenir un rebrote de Covid-19.

El jefe del Departamento de Promoción de la Salud Estatal, José Guadalupe Dantori Córdova; Rosa Irene Urbina Castañeda, del Ayuntamiento de Tapachula y el coordinador de Acción Comunitaria de la Secretaría de Salud, Eleazar Gordillo González dieron inicio a esta estrategia de los Gobiernos Federal y Estatal, que promueve el uso permanente del cubrebocas.

Dantori Córdova realizó la toma de protesta de los Comités de Salud Comunitaria que al igual que personal de la Secretaría de Salud Estatal, del Ayuntamiento de Tapachula, Delegados de Gobierno de Mapastepec, Cacahoatán y Huixtla, así como de Educación, para promover este nuevo reto.

A nombre del titular de la Secretaría de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos y teniendo como sede el Instituto Universitario de Desarrollo de México, explicó que “el nuevo reto, tiene el objetivo de que no haya un rebrote por Covid-19 en estas fiestas decembrinas, fecha en la que muchas familias se reúnen y se estima el retorno de cientos de personas de diferentes partes de la república mexicana, en donde pasaron a color naranja o rojo en el semáforo epidemiológico”.

Se trata de que no haya más casos en Tapachula y en el Soconusco, por lo que se seguirá insistiendo en la promoción y la prevención, como el mejor mecanismo para ello.

Estos Comités debidamente capacitados, tienen la encomienda de trabajar por la salud en cada barrio, colonia y comunidades rurales de cada municipio, con el compromiso de cuidar a las familias chiapanecas.

El Gobierno Municipal estableció que en Tapachula no se confían, por ello no bajan la guardia y trabajarán coordinadamente con la Secretaría de Salud estatal y federal, en programas de prevención como el uso de cubrebocas, de gel antibacterial y la sala distancia, haciendo un frente común que pueda vencer al Coronavirus. Comunicado de Prensa