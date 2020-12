Magisterio Exige Auditar Cacahoatán por Supuestos Actos de Corrupción

*Julio Calderón Sen Desatiende Demandas de la Población.

Tapachula, Chiapas; 07 de Diciembre del 2020.- Octavio Pérez Huinaque, del Consejo Político Regional del Magisterio Democrático, sostuvo que están solicitando a los órganos auditores del Gobierno Federal y del Estado realicen una profunda investigación a la administración municipal en Cacahoatán que encabeza el aún alcalde, Julio Calderón Sen, por presuntos actos de corrupción.

En entrevista para EL ORBE, reconoció que ese municipio fronterizo está sumergido en actos irregulares y por eso están exigiendo a ambas oficinas auditoras que verifiquen el uso y destino de los recursos de erario de esa administración, “porque es lamentable que el municipio reciba su presupuesto anual y no hay absolutamente nada de obras ni una estrategia de seguridad o de salud, que es lamentable con la actual pandemia y la situación nacional”.

En su denuncia pública dijo que están encaminando las acciones de manera oficial para que se revisen no sólo las cuentas públicas sino también se realicen verificaciones físicas para corroborar que los recursos no han sido aplicados, “para que se vea realmente la voluntad de terminar con la corrupción. Queremos que nos demuestren que la Cuarta Transformación también tiene que llegar a Cacahoatán”.

Incluso recalcó el docente que “ya basta de que el ayuntamiento se convierta en un ejemplo de corrupción lamentable”.

Ha ido en aumento las inconformidades y la decepción de la sociedad en general en contra de ese Gobierno Municipal por el grado de abandono en que hoy se encuentran, reconoció.

“Nos da mucha tristeza y nos duele que siendo Cacahoatán un municipio importante dentro de la geografía estatal, estemos en la peor de las administraciones municipales. No hay resultados de ningún tipo, porque si hablamos de infraestructura prácticamente estamos en el abandono; en salud igual; además de que se han disparado los índices de inseguridad”, recalcó.

De acuerdo a su punto de vista, tienen un ayuntamiento irresponsable, insensible, inhumano, “es más, sabemos que nuestro presidente municipal ya adquirió varios terrenos, ranchos y otras propiedades dentro y fuera de Cacahoatán”.

Para poner un solo ejemplo, mencionó a lo que ocurre en el barrio Álvaro Obregón, donde un profundo canal con aguas negras recorre las calles, incluso pasa enfrente de la preparatoria, contaminando todo ese sector de la ciudad.

“A pesar de que esto representa un foco de contaminación muy grave y genera la proliferación de mosquitos que causan diversas enfermedades y pasar frente a una institución educativa de nivel medio superior, es lamentable que no tengamos la atención adecuada de las autoridades municipales”, apuntó.

Fue más allá al decir que, de esa administración, ha habido nula respuesta, “ni la más mínima intención de querer resolver esta problemática que representa un foco de contaminación grave para la salud de los jóvenes, de niños y de las personas de la tercera edad que viven por esta región”. EL ORBE / M. Cancino