Denuncian Inoperancia de la Policía Municipal en Cacahoatán

* Ni Para Gasolina les da el Alcalde Julio Calderón.

Tapachula, Chiapas; 20 de diciembre del 20.- Ante la incapacidad del actual ayuntamiento del municipio fronterizo de Cacahoatán que aún preside Julio Calderón Sen, la población ha tenido que organizarse para defenderse de la delincuencia y salvaguardar su propia vida y su patrimonio.

Prueba de ello, comerciantes del mercado de ese municipio detuvieron en las últimas horas a un supuesto asaltante en flagrancia, el cual al parecer había sustraído varios artículos de una tienda comercial.

Una vez detenido y sometido a manos de los mismos afectados, decidieron llamar a la Policía Municipal para entregarle al infractor.

Tiempo después arribaron dos elementos de esa corporación, pero, al entregarle al detenido se percataron que ninguno de los dos elementos llevaba esposas para trasladarlo, a pie.

Por eso solicitaron vía radio que llegaran refuerzos, pero, casi una hora después, llegó la patrulla con el argumento que disculparan, pero la unida no tenía gasolina.

Mientras, el detenido, sea culpable o no, estuvo embrocado de bruces sobre el pavimento y con la rodilla en la espalda del uniformado y su mano en el cuello, según para que no se escapara.

Con estas acciones queda demostrado -una vez más- la falta de interés y de capacidad del alcalde Julio Calderón en materia de seguridad, así como en otros temas de suma importancia para el municipio, aun cuando todo eso afecta la gobernabilidad y la paz social.

De acuerdo a los mismos comerciantes, la “Villa de las Hortensias” ha sufrido un gran retroceso desde la llegada del actual gobierno municipal, que ahora busca la reelección o, por lo menos, dejar el encargo a sus familiares más cercanos. EL ORBE / Mesa de Redacción