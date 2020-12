Disminución del IVA e ISR Traerá Beneficios Para la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 20 de diciembre del 2020.- De darse de manera oficial el beneficio de la disminución del IVA y del ISR, y la baja en el costo de los combustibles para los habitantes de la Frontera Sur de México, sería un logro de la lucha social que desde hace muchos años ha emprendido el pueblo, aseguró Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco.

El dirigente explicó que, si bien es cierto que el actual gobierno federal hizo el anuncio sobre esta posibilidad para inicios del 2021, no hay que olvidar que tiene muchos años que la población, con el apoyo de los medios de comunicación, ha peleado porque se otorgue esos beneficios, igual a como ocurre en la Frontera Norte.

Agregó que el gobierno federal prácticamente ha tenido en el abandono Al Soconusco, con disposiciones arbitrarias, mientras que en la Frontera Norte ha dado un trato preferencial con la aplicación de medidas que benefician directamente a la población.

Por otro lado, con relación al ingreso a territorio mexicano de miles de migrantes, tanto centroamericanos como de otros países y continentes, el dirigente manifestó que no hay una estructura, lo que provoca que su estadía en Tapachula cause un caos social.

Scott Ramos dijo que ante este panorama y ante el incremento en el número de migrantes que llega a Tapachula, también aumenta la inseguridad social, ya que se disparan los delitos como robos, asaltos, debido a que en colonias periféricas los extranjeros se dedican a emborracharse y drogarse, y luego salen a cometer delitos.

Se refirió también al problema de la salud, puesto que, con la presencia de tantos indocumentados, crece la posibilidad del contagio del coronavirus y de otras enfermedades, por la falta de prevención o por no acatar las instrucciones sanitarias de las autoridades.

Asimismo, dijo que sin caer en una expresión de xenofobia, es cierto que los migrantes llegan a Tapachula a desplazar la mano de obra de los trabajadores locales, ya que por cuestiones políticas o económicas, las empresas y el propio gobierno prefiere darle el empleo a los extranjeros, quienes reciben salarios bajísimos y no pueden reclamar ante nadie. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa