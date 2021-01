Migrantes Vuelven a Protagonizar Zafarrancho Frente a Oficinas del INM

*Disputan Espacios Para ser Atendidos.

Tapachula, Chiapas; 05 de Enero del 2021.- Miles de extranjeros indocumentados protagonizaron este martes por la mañana un zafarrancho en las inmediaciones de las Oficinas de Regulación del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas al sur de la ciudad, sin que se reportaran fallecidos.

Los hechos crearon un ambiente de violencia, desorden, inseguridad e inestabilidad social en las oficinas gubernamentales, donde buscan desde hace varios meses el trámite de una visa humanitaria que les permita poder estar legalmente en Chiapas y gozar de los apoyos gubernamentales que ya reciben otros miles de migrantes.

De acuerdo a las primeras versiones, alrededor de las ocho de la mañana ya estaban congregados unos 3 mil extranjeros en ese lugar, y mucho de ellos se enfrentaron a golpes para pelear los lugares en la fila que tienen que hacer para ser atendidos.

Algunos migrantes intentaron derribar las vallas metálicas, otros las sostenían, mientras intercambiaban golpes, empujones y discutían por obtener un lugar para poder avanzar.

El malestar es que los agentes migratorios se fueron de vacaciones el mes pasado y no regresaron sino hasta ahora, cuando el rezago es inmenso.

El migrante de El Salvador, Fidel Hernández, declaró a EL ORBE que los cubanos quieren mantener el control, formar las filas y no dejan ingresar a centroamericanos, pues han elaborado una lista con otros miles de isleños que se han apropiado de todo.

Refirió que, dentro del enfrentamiento, se registró una persona lesionada, otro con un dedo lastimado, además que entre los mismos cubanos han sido golpeados.

Previo al conato de violencia, las autoridades de Migración, alrededor de las nueve de la mañana, decidieron suspender los servicios porque se había creado desorden y no se apegaban a los protocolos que solicitaban, generando con ello más descontento.

Fue un agente de Migración que caminó hasta donde estaban los extranjeros para informarles con un altavoz que la atención se suspendería porque no se respetaba el orden y se mantenían aglomerados, sin respetar las medidas sanitarias por la pandemia.

Otro migrante, Everardo González, dijo a este rotativo que había un pequeño grupo de cubanos, y la noche del lunes empezaron a llegar miles para acaparar las filas en busca de atención, dejando sin lugar a los extranjeros de Guatemala, El Salvador y Honduras, que al igual que los isleños, buscan obtener una visa humanitaria.

Cabe destacar, que en el callejón que conduce a las oficinas de Migración, únicamente existen vallas metálicas para tratar de ordenar a los migrantes, pero no se cuenta con personal de la Secretaría de Salud federal o Protección Civil para aplicar gel antibacterial, verificar que las personas ingresen con cubrebocas, o por lo menos, cumplir con su trabajo.

Para restablecer el orden, efectivos de la Guardia Nacional (GN) hicieron presencia en varias ocasiones, pero no hubo detenidos.

En esa oficina, los extranjeros han protagonizado una infinidad de manifestaciones, enfrentamientos y zafarranchos, debido al poco personal que se tiene para atenderlos. Por lo mismo, los vecinos de ese sector tienen que vivir con pánico encerrados en sus casas.

Otro de los problemas, es que se causa un caos, para ingresar las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tapachula para ingresar o salir en caso de alguna emergencia en la ciudad, porque todos los migrantes se aglomeran en el acceso principal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello.