Venta Sin Control de Alcohol, Causa del Incremento de Accidentes: SAE

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero del 2021.- Durante el pasado año los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), prestaron alrededor de 700 asistencias, entre ellas a personas que resultaron atropelladas, individuos acuchillados, heridos con arma blanca y lesionados en accidentes automovilísticos.

Así lo dio a conocer en entrevista para EL ORBE, Juan Carlos Osorio, administrador de ese grupo de socorro, y agregó que los accidentes vehiculares y los atropellados, fueron los servicios más solicitados, aunque también se atendió en varias ocasiones a personas lesionadas por diferentes causas.

Agregó que, en el caso de los accidentes automovilísticos, en su mayoría estuvieron asociados al consumo de alcohol, por lo que recomendó que cuando alguien esté en condición no favorable, que se disponga a un chofer alterno para que maneje y se eviten los accidentes.

Mientras que, en el caso de personas con problemas de contagio del Covid 19, señaló que no pueden hacer nada, ni siquiera traslados, ya que para ello se requiere equipo especial y el Grupo no cuenta con ello, por lo que estas personas tienen que ser atendidas por otras instancias.

Ninguno de los elementos cuenta con un salario, ni de parte privada ni del Gobierno. Casi todos tienen un trabajo que lo sostiene y su participación es totalmente voluntaria, la atención a la comunidad es con lo que la gente les dona.

Por último, pidió a quienes van a conducir algún vehículo, que no lo hagan si están cansados o si han ingerido bebidas alcohólicas.

Asimismo, que chequen las condiciones de los vehículos para evitar accidentes. EL ORBE / Nelson Bautista.