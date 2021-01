Anuncia el INM que ya no Atenderá de Manera Presencial a Extranjeros

* Luego de Zafarranchos Protagonizados por Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 08 de enero del 2021.- A partir de este viernes, el gobierno mexicano dejo de atender a miles de migrantes de manera presencial por las diversas manifestaciones, aglomeraciones, zafarranchos, y por la falta de condiciones de seguridad y a que muchos extranjeros han olvidado las medidas sanitarias por la pandemia.

Durante esta semana, los extranjeros provocaron que las autoridades de Migración dejaran de brindar los servicios de recepción de documentos por las fuertes exigencias de que les brinden una visa humanitaria.

Desde el pasado lunes, intentaron ordenarlos e ingresarlos en grupos de 10 y 15 personas a la Oficina de Regularización Migratoria. Sin embargo, el desorden y no respetar las filas dentro de las vallas metálicas al intentar ingresar con violencia, provocó que se dejara de atender a esos extranjeros que entraron al país de manera ilegal.

Este viernes, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), a través de la oficina de representación en la entidad, informó que atenderá a los migrantes, pero solo a través de correo electrónico.

Rafael Fernández Rodríguez, migrante de Cuba, informó al rotativo EL ORBE, que las autoridades migratorias no les brindan atención y cada día les ponen más pretextos, que si hay mucha aglomeración o el Covid-19, que si no se hacen las filas, entre otros.

Cabe destacar, que, en los últimos días, la Guardia Nacional ha tenido que reforzar su operativo especial para resguardar esa oficina con mayores elementos.

Además, las autoridades federales, colocaron más protecciones metálicas para impedir el paso a los extranjeros y prevenir disturbios en las inmediaciones de las instalaciones, como los ocurrido esta semana.

Otra de las migrantes isleñas de nombre, Magdalena Esteban, pidió a las autoridades que les terminen de atender porque asegura que están varados desde el año pasado, y que únicamente solicitan que se agilice su trámite para evitar que estén amontonados por el tema de la pandemia.

Los migrantes advirtieron que se quedarán a dormir en las inmediaciones de los accesos a la oficina de regularización migratoria para volver a insistir con sus trámites el lunes 11 de enero, a pesar de que las autoridades les han informado que no los atenderán de manera presencial, sino por citas. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa