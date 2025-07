Fugas de Gas, el Auxilio que más Atienden Bomberos de Tapachula

*En lo que va del Año se han Brindado 60 Servicios.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2025.- Las fugas de gas es de los servicios más recurrentes que atiende el Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de Tapachula, por lo que siempre hacen un llamado a la población para que verifiquen sus instalaciones en casa, en particular los cilindros.

En entrevista, Mario Méndez Barrios, oficial de cuartel de los tragahumo, informó que solo de enero a la fecha han atenido aproximadamente 60 servicios por fugas de gas. Sobre todo, porque el olor es muy escandaloso y representa un riesgo inminente para la población.

La operación que realizan al brindar el auxilio a la población, es muy sencilla, de inicio cerrar las válvulas del cilindro, y es que, en muchos casos, estos contenedores de metal son los que tienen fuga. Por lo que los llevan a espacios abiertos, en donde no represente un peligro para liberarlos del gas.

El oficial de bomberos reconoció que, en la gran mayoría de los domicilios, se utiliza los cilindros de gas, que regularmente se tienen a la intemperie, y con la lluvia y el sol, estos se oxidan de manera rápida. Por lo que también siempre se recomienda a la población que los tengan en un lugar adecuado, lejos de la humedad o superficies de tierra.

Agregó que al momento de detectar una fuga de gas es importante no entrar en pánico, y en ese momento no encender la luz o utilizar aparatos eléctricos que pueden detonar o encender el gas acumulado en casa, o espacios cerrados. Lo mejor dijo es alejarse y solicitar el auxilio de los bomberos. EL ORBE/ JC