Refuerzan Estrategia Nacional de Seguridad en Tapachula

• Se reúnen autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno en la estación migratoria siglo XXI.

Tapachula, Chiapas; 17 de diciembre de 2025. – Este mediodía, en instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad fronteriza, se desarrolló una reunión clave para la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2025-2030, bajo el lema «Fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas».

La jornada contó con la participación destacada de Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado de Chiapas; Oscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo en el Estado; General de Brigada, Inés Meléndez Estrada, y autoridades migratorias.

Durante el encuentro, se abordaron líneas estratégicas prioritarias para la entidad, entre ellas la integración de sistemas de inteligencia compartida entre instituciones para prevenir y combatir el delito organizado, el tráfico de personas y actividades ilícitas que afectan la seguridad de migrantes y la población local. Se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional como pilar fundamental para abordar los retos específicos de la zona suroriental del país, donde la movilidad migratoria y la geografía fronteriza plantean desafíos únicos.

También se acordó la creación de un gabinete regional de seguridad que se reunirá mensualmente en Tapachula, con el fin de evaluar el avance de las acciones implementadas y ajustar estrategias según las necesidades del territorio. Se prevé que para enero de 2026 comiencen las primeras operaciones conjuntas bajo este nuevo esquema de coordinación. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.