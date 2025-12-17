miércoles, diciembre 17, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalYamil Melgar Inaugura Biblioteca Pública en Ejido 20 de Noviembre de Tapachula
Local

Yamil Melgar Inaugura Biblioteca Pública en Ejido 20 de Noviembre de Tapachula

0
17

Destacó la Importancia de la Educación Como Motor de Transformación
——
Afirmó que los Libros Abren Puertas a Nuevos Mundos y Generan Oportunidades Únicas

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2025.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó la inauguración de la nueva Biblioteca Pública en el Ejido 20 de Noviembre, un espacio diseñado para fomentar el acceso al conocimiento y la cultura entre niños, jóvenes y adultos.
Acompañando al Alcalde y a su esposa Beba Pedrero, la Maestra MeyLyn Wong, Secretaria de Educación del Ayuntamiento Municipal, y los regidores Rosa Cortés y Edi García, el presidente Yamil Melgar destacó la importancia de este nuevo espacio.

«Acercar los libros a nuestras comunidades no es solo una apuesta; es la inversión más fructífera que podemos hacer. Tapachula puede cuando cree en la educación, porque ahí empieza la verdadera transformación. Los libros abren puertas a nuevos mundos y generan oportunidades únicas para que niños, niñas, jóvenes y adultos transformen sus vidas», afirmó.
Esta nueva biblioteca se integra a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se conforma por 31 redes estatales y 16 delegacionales. Este esfuerzo de coordinación entre los órdenes de Gobierno -Municipal, Estatal y Federal- refleja la visión humanista y el firme compromiso con la educación y el desarrollo cultural promovidos por el Gobernador Eduardo Ramírez. Confirmamos que trabajar en unidad siempre trae buenos resultados.
Por su parte, la secretaria MeyLyn Wong expresó: «Una biblioteca es más que un acervo; es un garante del acceso libre y equitativo a la información, el conocimiento y la cultura. Funciona como espacio vital para el aprendizaje, la lectura, la investigación y la participación comunitaria, además de ser un custodio esencial del patrimonio cultural de nuestra región.»
Con la inauguración de esta biblioteca, Tapachula reafirma su voluntad para transformar, invirtiendo en el futuro de las nuevas generaciones a través de la educación y la cultura. Boletín Oficial

Yamil Melgar Inaugura Biblioteca Pública en Ejido 20 de Noviembre de Tapachula
Artículo anterior
Asociación de Establecimientos de Entretenimiento Realiza Paseo Navideño
Artículo siguiente
Aseguran Drogas, Celulares y Antenas Starlink en Penal de Culiacán
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Abastecer con Conciencia: El nuevo estándar del Café

Al Instante staff - 0
En un mercado global cada vez más exigente, la trazabilidad y la sostenibilidad marcan la pauta del consumo. El café no es la...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 17 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Claudia García Navarro Celebra su Aniversario

Al Instante staff - 0
En un ambiente cálido y familiar, Claudia García Navarro celebró un aniversario más de vida durante una agradable tarde en un conocido restaurante de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV