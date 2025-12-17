Asociación de Establecimientos de Entretenimiento Realiza Paseo Navideño

*Difunden la Campaña “Si Tomas, no Manejes”.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre de 2025.- La Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula (ASEET), A.C., que encabeza Antonio Armas Hernández, cerrará el año con un mensaje claro de responsabilidad social y una celebración pensada para toda la familia, al anunciar una campaña permanente de conciencia vial y la realización de un magno paseo navideño por las principales calles de la Ciudad.

El Presidente de la ASEET subrayó que la seguridad de los clientes es una prioridad para el sector, por lo que continúan reforzando la campaña “Si tomas, no manejes”, difundida tanto en redes sociales como en los propios establecimientos.



1 de 3

Esta acción forma parte del compromiso de la asociación para colaborar con las autoridades y promover una convivencia responsable durante la temporada decembrina, señaló.Como cierre de actividades del año, la ASEET organiza un desfile navideño que busca llevar alegría a la población, especialmente a la niñez tapachulteca.Destacó que el objetivo principal es celebrar el fin de año con un ambiente festivo, mediante vehículos decorados, música y la entrega de dulces, con el fin de generar espacios de sano esparcimiento.En el recorrido participarán entre 12 y 14 establecimientos, incluyendo el Turibús, ambientado con motivos navideños. La caravana contará con payasos, personajes festivos y Santa Claus, quienes repartirán dulces a lo largo de la ruta.El desfile será encabezado por una batucada, seguida de vehículos de sonido que difundirán mensajes de la asociación y de los negocios participantes.Como cierre especial, se presentará el tradicional Dragón Chino, cuya actuación culminará en el Parque Central con un espectáculo de fuegos pirotécnicos.El punto de reunión será la lateral de Pemex, sobre la 20 Sur, mañana jueves 18 de diciembre a las 6 de la tarde.Desde ahí, la caravana avanzará por la Central Sur, realizará una parada en la zona del Bicentenario y continuará por la 9ª Oriente y 8ª Norte, hasta concluir en el corazón de la Ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista