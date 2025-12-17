miércoles, diciembre 17, 2025
Choferes de Colectivos Denuncian que Pulpos del Transporte se Oponen al Ingreso de DiDi Taxi

*Quieren Acaparar el Servicio con Altas Tarifas Para el Usuario

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2025.- Un operativo en el que se aseguró una unidad de la plataforma digital InDrive, presentado oficialmente como una acción para frenar el transporte público no concesionado, sería en realidad un montaje organizado por grupos que controlan el transporte tradicional en la Ciudad, según denuncian líderes de choferes de colectivos.
Los representantes de los trabajadores del transporte señalan que la medida no responde a un interés por la seguridad vial, sino a la resistencia de quienes son conocidos como los «pulpos» del sector, quienes no quieren permitir el ingreso pleno de la plataforma Didi Taxi -la única autorizada por las autoridades estatales para operar con vehículos concesionados- al mercado de Tapachula.

Según la denuncia, la unidad asegurada -un Nissan Sentra blanco de reciente modelo con placas DNP492K de Chiapas- estaba circulando por la Central Poniente, a la altura de la 4ª Avenida Norte, cuando fue detenida por elementos de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) y cuerpos de seguridad.
Aunque inicialmente se informó que el conductor, de origen cubano, mostró conducta agresiva y presentó una licencia de conducir con características extrañas, los denunciantes aseguran que estos detalles fueron exagerados para justificar la intervención.
«Ya fue anunciado por las autoridades que Didi puede operar legalmente, pero hay quienes se benefician con el control del transporte tradicional y no quieren competencia. Este operativo contra InDrive es solo un pretexto para enviar un mensaje a todas las plataformas: que no serán bienvenidas aquí», explicó uno de los líderes de choferes, quien prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias.
Los trabajadores destacan que comparten la preocupación por la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normatividad, pero aseguran que la acción realizada no fue más que una maniobra para mantener el control del negocio del transporte público en manos de unos pocos.
«Los mismos que ahora hablan de legalidad son quienes han permitido por años que circulen unidades en malas condiciones y que cobren tarifas abusivas a los pasajeros», añadió el líder.
La unidad asegurada fue trasladada en grúa al corralón municipal y puesta a disposición de la autoridad competente, con el levantamiento de sanciones por presunto incumplimiento a la normatividad vigente.
Sin embargo, los denunciantes piden a las autoridades que investiguen las presuntas influencias de los grupos que controlan el transporte tradicional y garanticen que el ingreso de plataformas autorizadas se realice de manera equitativa, sin obstáculos ni maniobras de presión. EL ORBE/ Mesa de Redacción

