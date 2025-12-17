miércoles, diciembre 17, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalTrump Ordena Bloquear Barcos Petroleros que Entren y Salgan de Venezuela
Internacional

Trump Ordena Bloquear Barcos Petroleros que Entren y Salgan de Venezuela

0
13

*Acusa al País de «Financiar el Narcoterrorismo».

El presidente estadounidense, Donald Trump, designó al régimen de Venezuela como una «organización terrorista extranjera» y ordenó bloquear todos los petroleros que entren a y salgan de Venezuela. La medida se produce después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, una acción inusual tras un aumento de tropas en la región.
El mandatario estadounidense indicó que el «régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro».

Mencionó en Truth Social que «Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE».
Agregó que «por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera».
Añadió que «los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado».
El mandatario posteó que «Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron».
Mientras, Maduro llamó a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar «una gran protesta mundial» contra el Gobierno de Estados Unidos y por la defensa de la «libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero».
Durante un congreso constituyente, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario pidió que la protesta sea permanente -no de un solo día, subrayó- y se haga en contra de lo que calificó como la «piratería» de Estados Unidos, que confiscó un barco petrolero el pasado 10 de diciembre en aguas del mar Caribe que transportaba crudo venezolano.
A su vez, pidió a la «clase obrera petrolera» defender el «derecho a la libertad de comercio» del petróleo venezolano en «todos los escenarios internacionales» y, además, «hablar con los armadores de todos los puertos del mundo» para preparar esta protesta contra lo que consideró como la pretensión de Estados Unidos de «imponer otra vez la patente de corso en todo el mundo».
«La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero», subrayó Maduro.
Esta declaración se da en medio de un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval en el mar Caribe que el presidente de EU defiende como acciones contra el narcotráfico, pero que Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder. SUN

Trump Ordena Bloquear Barcos Petroleros que Entren y Salgan de Venezuela
Artículo anterior
Aseguran Drogas, Celulares y Antenas Starlink en Penal de Culiacán
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez y Omar García Harfuch Refrendan Compromiso por la Paz y la Seguridad en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Abastecer con Conciencia: El nuevo estándar del Café

Al Instante staff - 0
En un mercado global cada vez más exigente, la trazabilidad y la sostenibilidad marcan la pauta del consumo. El café no es la...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 17 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Claudia García Navarro Celebra su Aniversario

Al Instante staff - 0
En un ambiente cálido y familiar, Claudia García Navarro celebró un aniversario más de vida durante una agradable tarde en un conocido restaurante de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV