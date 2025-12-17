miércoles, diciembre 17, 2025
Eduardo Ramírez y Omar García Harfuch Refrendan Compromiso por la Paz y la Seguridad en Chiapas

El Mandatario Agradeció el Respaldo Otorgado al Chiapas Para Hacer Frente a la Violencia
Destacó que el Trabajo Conjunto y Compromiso han Sido Clave Para Construir un Chiapas en Paz
Harfuch Reconoció una Incidencia Delictiva a la Baja y Avances en el Combate a la Delincuencia

*AL ENCABEZAR LA MESA DE PAZ, EL GOBERNADOR EXPRESÓ SU RECONOCIMIENTO A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO POR SU COMPROMISO Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE.

Con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Mesa de Paz, espacio en el que agradeció el respaldo otorgado a Chiapas para hacer frente a la violencia.
En ese marco, también externó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su compromiso y acompañamiento permanente, lo cual, afirmó, ha permitido avanzar de manera decidida en el proceso de pacificación del Estado.

Durante el encuentro, Omar García Harfuch reconoció la extraordinaria coordinación del Gobierno de Chiapas con las instituciones de seguridad federal y el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Fiscalía General del Estado. Destacó que estos esfuerzos reflejan una incidencia delictiva a la baja y avances contundentes en el combate a la delincuencia en lo que va de la administración estatal.
Por su parte, el mandatario chiapaneco subrayó que el apoyo brindado a través de la Mesa de Paz Nacional ha sido fundamental para fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas instancias, con el objetivo común de llevar a Chiapas a una pacificación donde las familias se sientan seguras y protegidas. “El trabajo conjunto y el compromiso han sido clave para construir un Chiapas en paz”, enfatizó.
En la reunión estuvieron presentes el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 39 Zona Militar, Juan Ernesto Estrada González; el comandante de la 22 Zona Naval, Felipe de Jesús Santillán Murillo; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, J. Inés Meléndez Estrada; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.
El jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el fiscal federal en el Estado, Felipe Neri León Aragón; la titular del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés; así como la secretaria técnica de la Mesa de Paz, María Baldramina Zepeda Melgar, entre otras y otros representantes de instituciones federales y estatales. Boletín Oficial

