Productores de Palma de Aceite Solicitan al Gobierno Federal Programas de Rescate

*A Punto del Colapso la Cadena Productiva.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio de 2025.- En medio de una de las etapas más críticas para el sector palmicultor mexicano, productores de palma de aceite de Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz lanzaron un llamado urgente a las autoridades para atender los problemas estructurales que amenazan con colapsar la cadena productiva.

La preocupación central gira en torno a la falta de control sobre el desplazamiento de racimos de fruta fresca (RFF), el manejo de inventarios de aceite y la caída en los ingresos de los productores, a pesar de que la producción nacional ha mostrado un crecimiento notable en la última década.



1 de 3

Estamos enfrentando una crisis real, no solo por factores productivos, sino también por intereses particulares que pretenden hablar por todos sin tener representación legítima.Los productores, legalmente constituidos, expresaron su rechazo a cualquier acuerdo o acción impulsada por personas ajenas a los mecanismos formales del gremio, e instaron a las autoridades a no validar gestiones unilaterales. “No representan al sector ni buscan su bienestar, solo sus propios intereses”, enfatizó.Entre 2014 y 2024, la producción de racimos de fruta fresca de palma de aceite en México creció de 553 mil toneladas a 1.35 millones de toneladas, es decir, más del doble. No obstante, ese crecimiento no ha sido acompañado por una política integral que garantice la estabilidad del sector, lo que ha derivado en tensiones económicas, saturación de inventarios y falta de certidumbre para los productores.En respuesta, se han iniciado mesas de trabajo entre organizaciones del sector y autoridades como la SADER, ANIAME y COMEXPALMA, además de representantes de refinerías y extractoras, con el objetivo de diseñar estrategias de solución a corto y mediano plazo.Los productores coincidieron en que cualquier propuesta para atender la crisis debe pasar por el reconocimiento de sus verdaderos representantes y por una coordinación efectiva entre todos los eslabones de la cadena. EL ORBE/Nelson Bautista