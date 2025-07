Liberan Unidad Administrativa en Tapachula Tras 15 Días de Protesta

——

Acuerdan Mesa de Trabajo con Autoridades Estatales Para el Próximo Lunes en Tuxtla Gutiérrez

——

Trabajadores de Educación Buscan que les Atiendan el Pliego Petitorio con 12 Demandas

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio de 2025.- Luego de 15 días de protesta, trabajadores administrativos de base de la Secretaría de Educación liberaron la Unidad Administrativa en Tapachula, tras acordar una mesa de diálogo con autoridades estatales para atender un pliego petitorio de 12 demandas que buscan beneficiar a más de 6 mil 700 burócratas en la entidad.

David Guzmán, representante del movimiento magisterial «Vamos 40», de la Sección 40 del SNTE, reiteró el respaldo del magisterio a los trabajadores administrativos. Señaló que sus demandas no sólo contemplan el pago del bono de Bienestar, sino una mejora real en sus condiciones salariales, a través de un incremento directo al sueldo quincenal.



1 de 3

Guzmán cuestionó la falta de atención por parte de autoridades locales, especialmente del Subsecretario de Gobierno en Tapachula, y exhortó al Gobierno Estatal a mantener una postura verdaderamente humanista y transformadora, como ha expresado en su discurso.“Esta lucha no es aislada, tiene el respaldo del magisterio y la coordinación entre las regiones Centro y Costa Grande. Se logró instalar una mesa de trabajo gracias a la presión de la base sindical, no por iniciativa de las autoridades locales”, expresó.La liberación del inmueble se realizó de forma pacífica, bajo lo que denominaron un “repliegue táctico”, en espera de que las negociaciones programadas para el próximo martes 15 de julio en Tuxtla Gutiérrez den resultados favorables. En caso contrario, los trabajadores advirtieron que retomarán las movilizaciones.Emnar Adrián Roblero Robelo, integrante del comité de lucha, informó que firmaron una minuta de acuerdos con el compromiso de ser atendidos en la capital del Estado. “Fuimos claros: si no hay respuesta concreta a nuestras 12 demandas, volveremos a tomar la Unidad Administrativa”, aseguró.Por su parte, Venerando Díaz Martínez, delegado regional de Educación en Tapachula, confirmó la liberación del inmueble y aseguró que fue entregado sin ningún daño. Reiteró que el encuentro del martes contará con la presencia del secretario de Educación, Royer Adrián Mandujano, y del secretario general del SNTE, Obed Valderas Tovilla.Con esta acción, los trabajadores administrativos cierran un capítulo de su movilización, pero mantienen latente su exigencia de justicia laboral para miles de burócratas en Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista