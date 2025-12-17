miércoles, diciembre 17, 2025
Aprehenden a presunto pederasta y objetivo prioritario: FGE
Al InstanteRojas

Aprehenden a presunto pederasta y objetivo prioritario: FGE

• Por hechos ocurridos en Comitán, en mayo de 2023

Los Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal cumplimentaron una orden judicial en contra de Abenamar “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en mayo de 2023, en el municipio de Comitán de Domínguez.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Olimpiada Nacional 2026 CONADE
