Denuncian Abusos en el Cobro de Tarifas en Taxis de Tapachula

*Usuarios migrantes los más afectados en la ciudad fronteriza.

Tapachula, Chiapas 17 de Diciembre del 2025.- En la temporada navideña, cuando la población incrementa sus desplazamientos para compras y reuniones familiares, y la ciudad recibe a migrantes –principalmente haitianos– que buscan nuevas oportunidades, los servicios de taxi en Tapachula se han convertido en un foco de quejas por abusos en tarifas.

José Antonio Chol Ruiz, miembro del bloque de organizaciones de izquierda siempre, denuncia que los choferes cobran cantidades exageradas tanto a locales como a extranjeros, aprovechándose de la percepción de mayor liquidez en diciembre y de la vulnerabilidad de quienes llegan al país con pocos recursos económicos.

1 de 3

“Les cobran tarifas como si vieran que son de mucho dinero, pero realmente esta gente viene con poco”, señala Chol Ruiz, quien resalta que la situación de crisis en Haití no es motivo para explotar económicamente a quienes llegan a la ciudad fronteriza. Además, asegura que el abuso no es exclusivo de esta época: los locales sufren estas prácticas durante todo el año, mientras que los turistas o migrantes son cobrados hasta 100 pesos por trayecto sin justificación alguna.

A pesar de que el gobierno estatal anunció la llegada de servicios como Didi y se menciona la posible incorporación de Uber para mejorar la competencia y la calidad del servicio, la realidad es que los usuarios carecen de canales formales para presentar quejas. La delegación de Movilidad y Transporte del estado no ha difundido números telefónicos ni plataformas de atención donde se pueda reportar el abuso, ni se han implementado campañas de orientación ciudadana para informar sobre los precios regulados y los pasos a seguir en caso de irregularidades.

Este vacío institucional genera un impacto económico directo en los hogares tapachuleños, que ven reducida su capacidad de gasto en bienes y servicios navideños, y afecta la imagen de la ciudad como punto de paso para migrantes y destino turístico. Además, la falta de regulación permite que los choferes continúen con estas prácticas abusivas, ya que no enfrentan consecuencias ni mecanismos de fiscalización efectivos. Chol Ruiz recomienda que las autoridades promuevan de manera clara y masiva los canales de denuncia, similar a como se hace con otros servicios públicos, para proteger a los usuarios y ordenar el mercado del transporte pasajero.

Por el momento, la única vía disponible para los afectados es recurrir a redes sociales o medios de comunicación en busca de que las autoridades tomen cartas en el asunto, una situación que deja a la población indefensa frente a la falta de gobernanza en el sector. EL ORBE/ JC.