Motociclistas concentran el 60% de los accidentes viales en Tapachula.

Tapachula, Chiapas 17 de diciembre 2024.- La Cruz Roja Mexicana, delegación Tapachula, alertó sobre el incremento sostenido de accidentes viales en la ciudad, de los cuales seis de cada diez involucran a motociclistas, convirtiéndose en el sector más vulnerable en las calles.

El coordinador médico de la institución, Dr. Humberto Cruz López, informó que la atención a este tipo de percances ha superado a los accidentes automovilísticos, reflejando una problemática que va en aumento.

Detalló que muchos de los incidentes ocurren durante horas de alta circulación, como al mediodía y por la tarde, incluso sin la presencia de alcohol.

El problema radica en la falta de conciencia al conducir y en no respetar los espacios de seguridad, lo que deriva en situaciones graves para los involucrados y para la sociedad en general, señaló.

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, el médico reiteró el llamado a la responsabilidad, especialmente en el consumo de bebidas alcohólicas. Recomendó evitar manejar bajo los efectos del alcohol y optar por alternativas como el uso de taxi o designar a un conductor responsable.

En otro lado el Dr. Cruz López recordó que la Cruz Roja Mexicana opera como una Institución de Asistencia Privada (IAP), sin recibir recursos económicos de los gobiernos municipal, estatal o federal.

A pesar de ello, actualmente se encuentra en la etapa final de remodelación de su centro de mando, trabajando con recursos limitados y una plantilla reducida de paramédicos, integrada por solo tres elementos por turno de 24 horas.

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana, en especial a los egresados de la carrera de Técnicos en Urgencias Médicas (TUM), para que se integren como voluntarios y fortalezcan la capacidad de atención de la institución en beneficio de la población tapachulteca. EL ORBE/Nelson Bautista