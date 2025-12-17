miércoles, diciembre 17, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAbastecer con Conciencia: El nuevo estándar del Café
Al InstanteNacional

Abastecer con Conciencia: El nuevo estándar del Café

0
25

En un mercado global cada vez más exigente, la trazabilidad y la sostenibilidad marcan la pauta del consumo. El café no es la excepción: según datos de Statista, 52% de los consumidores a nivel mundial considera la sostenibilidad un factor decisivo al momento de elegir su taza.

Hoy no basta con comprar granos; hoy está en construir relaciones a largo plazo con los productores, proteger los ecosistemas y garantizar condiciones justas a lo largo de toda la cadena de valor.

Un ejemplo claro es el Plan NESCAFÉ de Nestlé, que a nivel global ha logrado que más del 93% del café utilizado provenga de fuentes con trazabilidad verificada. La estrategia incluye acompañamiento técnico en campo, compras directas a caficultores y el uso de herramientas digitales para garantizar transparencia.
En México, el programa trabaja de la mano con más de 16 mil productores en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, fortaleciendo la calidad del café y la resiliencia de quienes lo cultivan.
Porque un buen café no comienza en la taza, sino en el compromiso con su origen.

Abastecer con conciencia: el nuevo estándar del café
En un entorno global donde los consumidores valoran cada vez más la trazabilidad y la sostenibilidad de lo que consumen, el café no es la excepción. De acuerdo con un estudio de Statista, 52% de los consumidores globales considera que la sostenibilidad es un factor determinante al elegir su café. Ya no se trata únicamente de comprar granos, sino de construir relaciones a largo plazo con los productores, proteger los ecosistemas y garantizar condiciones justas a lo largo de toda la cadena de valor.
El Plan NESCAFÉ, de Nestlé, es un claro ejemplo de esta transformación. Actualmente, a nivel global más de 93 % del café que utiliza proviene de fuentes con trazabilidad verificada. Esta meta se respalda con un modelo de abastecimiento que privilegia el acompañamiento técnico en campo, la compra directa a caficultores y el uso de herramientas digitales para asegurar transparencia y trazabilidad. En México, el programa trabaja con más de 16 mil productores en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, y ha logrado fortalecer tanto la calidad del café como la resiliencia de quienes lo cultivan. Porque un buen café no empieza en la taza, sino desde el compromiso con su origen. Tome nota.

Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Miércoles 17 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
Motociclistas concentran el 60% de los accidentes viales en Tapachula.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Denuncian Abusos en el Cobro de Tarifas en Taxis de Tapachula

Al Instante staff - 0
*Usuarios migrantes los más afectados en la ciudad fronteriza. Tapachula, Chiapas 17 de Diciembre del 2025.- En la temporada navideña, cuando la población incrementa...
Leer más

Motociclistas concentran el 60% de los accidentes viales en Tapachula.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 17 de diciembre 2024.- La Cruz Roja Mexicana, delegación Tapachula, alertó sobre el incremento sostenido de accidentes viales en la ciudad, de...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 17 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV