Una Farsa el Cierre de la Frontera Sur

* Frente a la Guardia Nacional Entraban y Salían de Suchiate por las Balsas

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- Los “mega operativos” para frenar a miles de migrantes en la Frontera Sur de México y los cientos de toneladas de contrabando que entran a diario de manera ilegal al país, fue solamente una farsa para hacer creer que se protege la soberanía nacional y los intereses nacionales.

Este viernes, mientras los agentes federales se tomaban fotos y videos en pose de actores, cientos de toneladas de contrabando y miles de migrantes entraban al país frente a sus narices y nadie detuvo esas actividades ilícitas. Es más, los traficantes hasta les decían “con su permiso”.

La frontera se mantiene abierta, permitiendo que cientos de balseros y tricicleros se sigan operando ante las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En los diez pasos informales del municipio de Suchiate, la actividad ilegal no se detuvo ni un solo minuto. Día y noche los balseros siguen pasando mercancía de manera ilícita, sin que fuera detenida.

El despliegue de más de mil elementos de la Secretaría de Marina (SEDENA), Armada de México, Guardia Nacional y de efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM), fue más bien como un desfile de modas.

Y es que, de manera impune, en los principales puntos informales continuó el trasiego de persona y mercancías de todo tipo.

El empresario de Ciudad Hidalgo, Fidel Toledo Guzmán, aseguró en entrevista para el rotativo EL ORBE que el reforzamiento de la seguridad y presencia de las autoridades debería ser permanente en toda la línea fronteriza que comparte México y Guatemala.

Esta frontera Sur por años ha estado abierta al paso de armas, migrantes, gasolina, mercancía ilegal, vehículos y todo tipo de productos que puedan moverse, pero que tampoco ninguna autoridad “puede ver”.

A pesar de este despliegue de personal bien bañadito, en las galeras a la orilla del afluente se mantienen toneladas de mercancías que se almacenan para ser cruzada a la vista de las autoridades militares, de la propia Guardia Nacional y de los agentes de Migración.

Asimismo, en los diversos pasos informales, infinidad de conductores de vehículos de carga tuvieron el cinismo de estacionarse para el transbordo de la mercancía de dudosa procedencia que ingresaba de manera ilegal sin que las autoridades intervinieran.

Para Toledo Guzmán, las autoridades de los tres niveles de gobierno no deberían únicamente llegar a tomarse la foto y luego irse como lo hacen todas las ocasiones, quedando libre de nuevo la frontera sur.

Respecto a las caravanas que se acercan a territorio nacional y donde viajan miles de migrantes indocumentados, destacó que el gobierno debería intervenir para saber porque están migrando “si, ellos migran, por qué no reclaman en su país, no que vienen a México a hacerlo”.

Enfatizó que la presencia y rumores de caravanas que puedan llegar a Chiapas en las próximas horas ya está dejando perdidas en el comercio hasta de un 80 por ciento.

Además, que el cruce de migrantes de forma masiva ocasiona que los comercios abran solo unas horas o definitivamente no lo hagan, en espera de que los indocumentados lleguen a su destino final: Tapachula. EL ORBE / M. Blanco