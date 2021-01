Disminuye Clientela en Casas de Empeño

*Debido al Efecto de la Pandemia

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2021.- La captación de clientes en Enero de este año bajó un 40 por ciento comparado con el mimo período, pero del año pasado, aseguró Silvia Delia Barrera Monribot, gerente de la casa de empeño sucursal Providencia.

En entrevista para EL ORBE, manifestó que fue tan duro el golpe de la pandemia que muchos clientes que empeñaron sus prendas (alhajas o electrónicos), ya no pudieron refrendarlas o recuperarlas en virtud de que estaban sin empleo y sin ingresos económicos.

En lo que va de este mes, recalcó, se ha visto muy marcada la disminución de usuarios, es decir, consideró que eso es una mala situación y hay preocupación porque el problema es general.

Asimismo, que en lugar de recuperación se retrocede aún más porque las autoridades podrían volver a decretar el cierre de negocios o el recorte de horarios de trabajo por aumento en el número de contagios de Covid-19, y eso afectaría a la población en general.

Con respecto al regreso al semáforo de riesgo epidemiológico amarillo, señaló que eso se debe en gran parte a que hay gente que se niega rotundamente al uso del cubrebocas, a la aplicación del gel y a mantener la sana distancia.

En los negocios del Centro de la Ciudad de Tapachula se acatan las disposiciones de las autoridades de Salud, pero que no todos contribuyen a evitar el contagio y eso hace que la situación vaya va hacia atrás, aclaró.

Hizo un llamado a la población en general para que tome conciencia sobre la necesidad de atender las recomendaciones sanitarias, “porque esto no es un juego”. EL ORBE / Mesa de la Redacción