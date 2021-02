Persiste Pésimo Servicio de CFE en Área Rural de Tapachula

* Poblaciones Pasan Días sin Luz.

Tapachula, Chiapas; 06 de febrero del 2021.- En el ejido Manacal, enclavado en la zona rural de este municipio, tienen serios problemas con el servicio de energía eléctrica, ya que todos los que habitan en esa comunidad se dedican a labores del campo y por lo tanto, sus ingresos no les alcanza para pagar el consumo de luz eléctrica que le cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ervin Bartolón Ramírez, en voz de los habitantes de ese ejido, dijo en entrevista para EL ORBE que los recibos que les hace llegar la Paraestatal son muy caros, y en consecuencia, no lo pueden pagar porque un campesino cuando mucho gana unos 70 pesos al día, además de que su prioridad es la alimentación.

Asimismo, manifestó que, aunque hay algunos que son productores de café, de todas maneras, no tienen recursos para pagar el servicio eléctrico, ya que aparte de las plagas que hacen mella en la producción, los precios que les están pagando por quintal son muy bajos, además de que, desde hace más de dos años, no cuentan con ningún apoyo por parte del Gobierno Federal.

Por si eso no fuera suficiente, añadió que sufren de manera constante los cortes del suministro eléctrico, como hace poco en que los tuvieron varios días sin servicio, debido a que cada vez que hay fallas, los trabajadores de la CFE no llegan pronto a restablecer el fluido.

Asimismo, que han reportado en las oficinas de la dependencia que se requiere el cambio de algunos postes, pero que en esa empresa nadie escucha ni responde.

Uno de esos postes está a punto de desplomarse sobre una casa y pone en riesgo la vida de toda una familia, sobre todo en temporada de lluvias por los fuertes vientos y los rayos que trae consigo ese período. EL ORBE/ Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa