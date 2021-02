Se Desploman Precios del Maíz en Chiapas

*Tres Plagas Afectan Áreas Cultivadas.

Tapachula, Chiapas; 08 de febrero del 2021.- “Los precios actuales del maíz en Chiapas están por los suelos y eso afecta a los productores del grano, quienes han sufrido pérdidas al no poder ni siquiera reponer las inversiones que hacen para la compra de insumos, semillas y otros gastos”.

Así lo dio conocer el productor, Julián López Escobar, quien agregó que antes contaban con el respaldo del Gobierno Federal, quien les daba apoyos en la compra de insumos (fertilizantes) y de combustibles.

Asimismo, dijo que hay agricultores que consiguen rentadas las tierras para la siembra del maíz, y éstos tienen que obtener buenas cosechas y vender bien para que saquen los gastos. De lo contrario, se suman a los demás que comúnmente sufren pérdidas cada año.

Añadió que el principal problema es que no hay un programa de compra. Eso provoca que los productores tengan que vender su producto con los intermediarios (conocidos de manera popular como coyotes), que son los que se llevan todas las ganancias, aprovechando las necesidades de los maiceros.

La situación de los productores es incómoda, según dijo, ya que aparte de los insumos, también tienen que batallar contra las plagas, como el gusano cogollero, el troceador y el pulgón, que hacen que tengan que fumigar los sembradíos con más frecuencia; es decir, tienen que hacer otras inversiones a lo perdido.

Explicó que eso de las plagas es otro de los problemas graves que tienen, ya que los insectos llegan unos tras otros y arrasan con las áreas cultivadas.

En muchas de las ocasiones, desde que se siembra, el gusano cogollero empieza a causar daños y continúa conforme crece la planta. Después llegan otras plagas, sobre todo cuando la planta está en el periodo de los elotes.

Ante ese panorama, el entrevistado pidió al Gobierno Federal que vuelva la vista hacia el campo y a los productores de maíz, porque este producto es básico en la dieta de los mexicanos y si no se produce, la situación será mucho peor. EL ORBE / Mesa de la Redacción