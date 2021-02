Para Otra Caravana Rumbo a Tapachula Lanzan Nueva Convocatoria en Honduras

*Dicen Traerán Papeles en Regla y “Prueba COVID-19”.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2021.- Un grupo de personas en Honduras ha empezado a organizar una nueva caravana de migrantes que, se prevé, tendría la participación de miles de integrantes y cuyo destino final sería Tapachula, para gozar de educación, alimentación, alojamiento, recursos económicos, empleos y otros apoyos que les ofrece el Gobierno Federal mexicano.

Esta sería una nueva oleada de indocumentados que se arriesgaría a retar al Gobierno de Guatemala, quien se han preocupado por tener una migración ordenada, regular y segura, aunado a la pandemia del Coronavirus que no ha dado tregua al mundo.

De acuerdo al migrante que se identifica como “Junior Gómez”, quien ha estado realizando publicaciones en las últimas horas, indica que esta vez no habrá excusas, por lo que saldrán con todo, porque traerán consigo todos los requerimientos necesarios y se están organizando mejor para que su caravana sea un éxito.

En el grupo denominado “Caravana de inmigrantes 2021”, se invita a los extranjeros traer consigo la prueba de Covid-19, cédula de identidad, permiso migratorio y dinero.

Al mismo tiempo, otras personas están ofreciendo pruebas apócrifas para detectar Covid-19 a “pecios módicos”, que -se teme- podrían ser clones de documentos oficiales, pues también se ofertan “oficios de autorización de los padres de familia y sus documentos para menores de edad no acompañados”.

Se cree que la organización de ese éxodo masivo, que incluso podría superar en número a las anteriores, podría llevarse entre tres o cuatro semanas.

Ahora están implementando una estrategia más sofisticada, porque ocasionarían una catástrofe humanitaria y logística, ya que al presentarse por miles con “documentos legales”, para Guatemala sería muy difícil verificar a cada uno de ellos y corroborar si son falsos o no.

Al intentar hacerlo, tendría que retener por semanas o meses a los migrantes y sería acusado por organizaciones de derechos humanos, que extrañamente ahora también participarán en esa columna humana, es decir, pasarán a como dé lugar.

Incluso, los migrantes hondureños piden opiniones a sus connacionales para determinar por qué frontera podrían avanzar hacia territorio mexicano con mayor facilidad, basados en experiencias anteriores. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez