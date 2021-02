Comerciantes de Mariscos en Espera de Repunte en Ventas por Cuaresma

Tapachula, Chiapas; 17 de febrero del 2021.- La venta de mariscos en los mercados locales ha disminuido de manera considerable por los problemas que ha traído consigo la pandemia del Covid-19 y porque lo precios de los productos del mar están muy elevados

Así lo reconoció, Francisco Guillén Gallegos, comerciante en mariscos, quien aseguró que, con la entrada de la pandemia, las ventas bajaron alrededor de un 50 por ciento y desde entonces no se han recuperado, por lo que esperan que, a partir de este miércoles, cuando ha iniciado la cuaresma, puedan resarcir las múltiples pérdidas que han tenido.

“Mire cómo está vacío el mercado, y así son todos los días. A la gente le entró desconfianza y, aun cuando se toman las medidas sanitarias preventivas, ya no acuden a los centros de abasto y eso trajo consigo la caída en la venta de los mariscos”, manifestó el entrevistado por el rotativo EL ORBE.

Asimismo, agregó, ante la escasez de ese tipo de alimentos en los centros de acopio por la poca actividad de los pescadores, los precios los han elevado los proveedores y ya en los mercados locales los costos vuelven a subir, como el caso de la mojarra, que antes valía 55 pesos el kilo y ahora lo venden en 70 pesos, sin que exista una autoridad que pueda vigilarlo y mucho menos sancionarlo.

Por otro lado, aseguró que, hasta la fecha, no han tenido ninguna clase de apoyo por parte del gobierno federal por el paso de la pandemia. EL ORBE/Jesús Sánchez Martinez