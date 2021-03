Miles de Migrantes Varados en Tapachula Gozan de Privilegios que le son Negados a los Mexicanos

Tapachula, Chiapas; 01 de Marzo del 2021.- “Tener varados a decenas de miles de migrantes en Tapachula se ha convertido en una bomba de tiempo para la región. Por ello, es necesario que el Gobierno Federal no fomente programas para que el migrante se quede estacionado gozando de muchos privilegios y de todos los servicios”.

Así lo dijo en entrevista para EL ORBE, Reyna Ramírez Montoya, coordinadora del Movimiento Antorchista en el Soconusco, quien aseguró que, a los indocumentados deben darles salida para que puedan movilizarse y no permitir que se registre mayor concentración de personas, pues no se puede cumplir con los servicios a los tapachultecos, menos a los migrantes.

“Al ser más personas, los apoyos y servicios se rebasan y todo se convierte en un verdadero caos”, añadió.

Asimismo, en esa migración hacia México, el municipio de Tapachula es el paso obligado que colapsa con la llegada de una gran cantidad de extranjeros. Al mantenerlos retenidos deambulando en las calles se genera un gran tapón y eso, muchas veces, provoca que se queden estacionados.

Expresó que, en la frontera sur de Chiapas hay carencias de empleo, además de los servicios de salud y de seguridad, pero que, al incrementarse la cantidad de población, los problemas aumentan de manera alarmante.

Por eso, insistió en que es necesario y urgente que el Gobierno Federal realice acciones para beneficio de los chiapanecos radicados en los municipios fronterizos, pues si los migrantes no pueden comprobar su legal estancia, ¿por qué no se les aplica lo que establece la ley? EL ORBE / M, Blanco