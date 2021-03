Anuncian la Conformación de la Caravana Más Grande en la Historia de Centroamérica

Tapachula, Chiapas; 04 de Marzo del 2021.- En Honduras se está gestando una nueva caravana de miles de migrantes hondureños que, se estima, sería el éxodo más grande en la historia de Centroamérica y que podría salir en la última semana de este mes de Marzo, la cual incluirá a extranjeros de Guatemala, Nicaragua y de otras naciones.

Esta nueva multitud de extranjeros está previendo traer consigo documentos de identificación y pruebas contra el Covid-19 (no se sabe si originales o falsos), además de la mentalidad de cumplir su objetivo, por las buenas o las malas.

La activista y defensora de los derechos humanos en Honduras, Itsmania Platero, informó a rotativo EL ORBE, que ahora esta nueva movilización de migrantes podría ser diferente, porque van a cumplir con todos los requisitos como es el tema de bioseguridad, la prueba de PCR, documentos en regla de los menores para que los dejen pasar.

Consideró que, a pesar de que existe tres semanas para que esta nueva oleada salga de Honduras, en esta ocasión lo integran personas pobres que, según se cree, están huyendo de las amenazas de muerte en un país, “donde las mujeres están siendo asesinadas y no localizadas en territorio nacional”.

De acuerdo a la entrevistada, los movimientos de migrantes se están gestando en todas partes de esa nación, “porque la pobreza está golpeando y ha obligado a cerrar negocios y pequeñas empresas, ya que no tienen una oportunidad para poder levantarse”.

En otro orden de ideas, explicó que, aunque los Gobiernos de Honduras, México y Estados Unidos, insisten en haber generado grandes cantidades de fondos para evitar la migración irregular, estos recursos no se miran y se desconoce qué funcionarios los están manejando.

Migrantes hondureños también han dado a conocer que ya se alistan para participar en esta nueva caravana de migrantes con el objetivo llegar a Tapachula.

Martha Lara, una de las que asegura participará, indicó “nos estamos alistando en Honduras en la mega caravana. Esta m… se prendió en grande, aquí ya todo mundo está vendiendo sus casas, sus carros, sus vacas y todo lo que tienen”.

Mientras eso ocurre, hay otras dos caravanas en los límites fronterizos entre Panamá y Colombia, así como de Brasil y Perú, en la que unos 15 indocumentados están esperando la menor oportunidad de seguir su paso hacia Chiapas, pero las autoridades de esas naciones han logrado retenerlos en poco más de una semana, incluso con el uso de la fuerza pública. EL ORBE / M. Blanco