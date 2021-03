En Penumbras Tuzantán por Falta de Alumbrado Público

* Mientras Bany Obed Busca Reelegirse.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo del 2021.- Habitantes del fraccionamiento La Flor, del municipio de Tuzantán, denunciaron que se encuentran en penumbras debido a la falta de alumbrado público, por lo que hicieron un llamado a la administración interina local para que mande las cuadrillas a atender las demandas de la población y reparen lo que el alcalde con licencia, Bany Obed Ramos Guzmán, de Morena, no pudo hacer en casi tres años en el poder.

Noé Bartolomé Ventura, en voz de los vecinos de ese lugar, explicó en entrevista para este rotativo que, con los tiempos que están viviendo actualmente con la inseguridad y la delincuencia, los ciudadanos ya no pueden andar por esa zona, porque temen ser víctimas de cualquier incidente, atropellos, robos y asaltos.

“Se ha estado viendo la manera de que el Ayuntamiento haga algo para poder atender el alumbrado público, porque la situación es insoportable por la delincuencia”, abundó.

Asimismo, han acudido a los Jueces rurales para que insistan al Presidente Municipal que se fue y al que está encargado de despacho, para que activen las lámparas, porque todo el tiempo están en tinieblas alrededor de 400 familias que viven ahí.

Otro de los graves problemas que no tuvo la capacidad de resolver Bany Obed, es los altos niveles de inseguridad y la falta de patrullajes.

“Los elementos nunca llegan y por lo mismo no se cuenta con un buen sistema de seguridad. Por ello, es fundamental que se pongan a trabajar las corporaciones, por lo menos una vez por la mañana y una por la noche, ya que los amantes de lo ajeno hacen de las suyas”, puntualizó.

Como si su partido le diera un premio por la incapacidad para atender los reclamos de ese municipio, Ramos Guzmán decidió retirarse de ese cargo para buscar tener el poder municipal otros tres años. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa