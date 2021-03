Colonos de “Las Delicias” Consumen Agua del Río Desde Hace 15 Años

No Cuentan con Agua Potable

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo del 2021.- Un grupo de habitantes de la colonia Las Delicias de esta Ciudad, denunciaron que no cuentan con el servicio de agua potable, por lo que tienen que consumir el vital líquido de un río pequeño que pasa por su colonia.

Alejandra Lazos, en representación de sus vecinos, hizo un llamado al Ayuntamiento de Tapachula para que puedan tomar en consideración y los incluyan en un proyecto de introducción de agua potable, ya que la utilizan para sus actividades cotidianas.

Dio a conocer que desde hace 15 años no cuentan con ese servicio y es únicamente a través del río que han podido cubrir sus necesidades. Sin embargo, hay quienes tienen que comprar agua a través de pipas o cisternas que salen muy costosas.

Son alrededor de 300 personas que se encuentran en esa situación, las cuáles se han unido para llevar documentos al palacio municipal, pero no han corrido con suerte.

Comentaron que también han enviado la petición al Comité de Agua y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pero tampoco han sido escuchados.

«Hemos llevado los documentos al organismo, pero siempre nos engañan que van a venir a la colonia. Si no tuviéramos la necesidad, no se estuviera pidiendo nada».

Añadió que, en ocasiones, en algunas colonias de esa misma zona desechan aguas sucias al río, lo que pone en riesgo la salud de las familias que se abastecen ahí para sus actividades cotidianas. EL ORBE / Nelson Bautista