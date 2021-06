Protestan en Huehuetán por Altos Niveles de Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 14 de junio del 2021.- Miles de personas abarrotaron este lunes las calles del municipio de Huehuetán, colindante con Tapachula, ante los altos niveles de inseguridad y por los actos violentos sucedidos durante l jornada electoral, donde hombres armados se paseaban por la ciudad y dispararon contra la población, dejando heridos.

El contingente, vestidos de blanco y en la que participaron estudiantes, ama de casa, campesinos, obreros, profesionistas y de otros sectores de la sociedad, desplegaron mantas y pancartas, además de gritar consignas para exigir justicia a las autoridades.

Ramiro Antonio Díaz, padre del joven, Diego de León Antonio, quien fue baleado el día de las elecciones cuando iba a emitir su voto, participó en ese movimiento.

Ahí, dijo al rotativo EL ORBE que su primogénito -quien sobrevivió al ataque- se encuentra en proceso de recuperación, “pero tenemos indignación, porque esto no se puede quedar así”.

Dejó en claro que no se trata de diferencias políticas o algo similar, sino la inconformidad de la población por los graves problemas de inseguridad y la falta de resultados de los cuerpos policíacos.

Comentó que interpusieron sus quejas ante un fiscal del Ministerio Público, pero que hasta ahora no hay resultados ni tampoco detenidos.

Por su parte, Lorena Cruz de León, habitante de ese municipio, recalcó que en la marcha se exigió justicia, “por lo de la balacera del 6 de junio, y porque el pueblo no está tranquilo con eso”.

Según dijo, son hechos que no tienen antecedente arecido en ese municipio y que la sociedad en general lo que no quiere es que ese tipo de actos provoque aún más inseguridad y que por eso se requiere que sean detenidos los responsables de esos hechos violentos y castigarlos conforme a la ley.

Durante la manifestación no se reportaron mayores incidencias y, al concluir la marcha en el parque central y explicar públicamente las causas de la movilización, se retiraron. EL ORBE / M. Cancino/ José Angel López