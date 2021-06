Población Exige Auditorías a la Administración de Julio Calderón Sen en Cacahoatán

* Por las Obras que Deja Abandonadas.

Tapachula, Chiapas; 20 de junio del 2021.- El alcalde del municipio fronterizo de Cacahoatán, el priista Julio Calderón Sen Calderón, dejó obras inconclusas y abandonadas desde el año pasado, con lo que se confirma que goza de la protección de los auditores en el Estado, que “no se dieron cuenta” de todas esas irregularidades en su gris administración que está a punto de concluir.

Para poner un solo ejemplo, está una de las principales calles del ejido Salvador Urbina, cuya obra de concreto hidráulico de alta resistencia, guarniciones, banquetas y otras, deberían de haber sido concluidas el 12 de diciembre del año pasado, pero desde mucho atrás habían dejado los trabajos.

La calle está literalmente en el abandono. Hoy lucen unos matorrales y, con las intensas lluvias, se han convertido en unos lodazales en lo que es muy difícilmente caminar, porque los carros en definitiva no pueden pasar.

Oscar Alexis Ochoa Trujillo, en representación de los pobladores de ese ejido, dijo al rotativo EL ORBE que nadie de ese ayuntamiento ha llegado a revisar la obra inconclusa, aun cuando han presentado de manera formal sus quejas para que se obligue al alcalde a que concluya los trabajos, porque la administración entrante no va a querer hacerlo.

Indicaron que cada que van a la alcaldía, nunca está el presidente y los mandan con otras personas, que no tiene la autoridad para resolver sus demandas y todo queda igual.

Cabe destacar que, ante los reclamos de la población, únicamente llegó una maquinaria para medio emparejar la calle en plena temporada de lluvias, pero dejo destrozada la vialidad debido al gran lodazal que causó.

“Exigimos que vengan a cumplir con la calle, porque nada más la abrieron y dejaron tirado el material y ya nunca llegaron”, puntualizaron. EL ORBE / Nelson Bautista