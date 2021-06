Inicia Reconstrucción de Calles Aledañas al Mercado San Juan

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2021.- Tuvieron que pasar poco más de 30 años para que se impulsara un mega proyecto de modernización de las calles aledañas al mercado San Juan, al nor-poniente de la ciudad, en uno de los sectores más transitados de Tapachula.

Estas acciones, en la que se invertirán más de 16 millones de pesos, fue gracias a un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador; el del Estado, con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y del ayuntamiento, con Rosy Urbina Castañeda, como alcaldesa.

Los trabajos se realizarán, en el primer tramo, sobre la 11ª Calle Poniente, entre la 12ª y 14 Avenida Norte; así como todo el bulevar D´amiano C.

En el acto en el que la presidente municipal, regidores, comerciantes y empresarios dieron el banderazo de salida de los trabajos, Rosy Urbina informó que la obra incluye casi ocho mil metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de alta resistencia y 2 mil 671 de banquetas.

Asimismo, mil 300 metros lineales de guarniciones; 874 de tubería PVC para nueva red de agua potable y 654 para de material sanitario de 12 pulgadas; ocho válvulas, 213 tomas domiciliarias, 28 pozos de visita y 10 tipo caja; cerca de 500 metros de tubo ADS de 30 pulgadas, 45 metros cuadrados de rejillas para dren pluvial, pintura en guarniciones y pasos peatonales, entre otras cosas.

La idea es modernizar todo lo que va debajo de las calles, es decir, el agua potable, drenajes, drenes, tomas domiciliarias y distribuidores de redes, para que después no se tenga que romper el concreto.

Ahí, Rosy Urbina dio a conocer que hizo el compromiso de que su administración solo contratará a constructoras locales y que los materiales a utilizar serán en empresas establecidas de la región.

Esto con la finalidad de generar un adicional de fuentes de empleo y un fondo económico revolvente que permita al municipio ir superando los estragos que ha dejado en año y medio la pandemia del Covid-19.

Ese pacto con los colegios y las constructoras locales es a cambio de que se hagan trabajos de alta calidad y en el tiempo pactado, para no generar inconformidad entre la población.

En el caso de los dos tramos de este proyecto, según dijo, es que entreguen las obras en alrededor de 150 días naturales, o sea, alrededor del 20 de noviembre de este mismo año.

Las constructoras son: Grupo Empresarial de Servicios del Sureste S.A. de C.V., para el pavimento de concreto hidráulico y cuyo representante legal es Luis Alberto Rojas Laguna.

De igual forma, BR Constructores S.A de C.V., para el caso del agua potable y los drenes pluviales, con Jorge Bustamante Carreón.

Además de la empresa Obras Civiles, Eléctricas Comercializadora del Sur S.A. de C.V., para los drenajes sanitarios, y su representante es Vicente Cigarroa Rangel.

Se calcula que esas obras serán para el beneficio directo de unas 12 mil personas que viven, trabajan o circulan diariamente por ese sector de la ciudad. EL ORBE / LA REDACCIÓN