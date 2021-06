Denuncian al Ayuntamiento de Suchiate por Ecocidio

*LA COPARMEX.

Tapachula, Chiapas; 23 de junio del 2021.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Soconusco denunció este miércoles al ayuntamiento de Suchiate y a quienes resulten responsables por el delito de ecocidio, abuso de poder, daños en propiedad privada y otros delitos

Y es que las autoridades de ese municipio entraron a una propiedad, destruyeron grandes extensiones de la Reserva Ecológica El Silencio, desviaron el cauce del río Cosalapa, afectar una laguna, así como la flora y fauna, además de violar infinidad de leyes, por aparentes fines políticos.

Pascual Necochea Valdez, presidente de la Coparmex regional, dijo en entrevista para EL ORBE que uno de los cuatro ejes principales de ese organismo empresarial, es precisamente el cuidado del medio ambiente. ”y por eso no podemos permitir ese tipo de acciones, completamente lamentables y reprobables, que por cuestiones políticas o electorales estén tomando esas medidas que dañan a un ecosistema”.

Ese terreno, ubicado al sur de la cabecera municipal, fue donado por miembros de la Coparmex para la conservación de cientos de especies animales y vegetales, “que, por una decisión sin ningún cuidado, estudio de impacto ambiental o el asesoramiento con expertos, tomen decisiones de este tipo que causan daños tan graves para nuestro ecosistema”.

Confirmó que ya se interpusieron las demandas ante las autoridades judiciales, así como en las dependencias responsables del cuidado al medio ambiente, inclusive en el Senado de la República, en donde se prepara un punto de acuerdo rectificar esa situación y castigar a los responsables.

“Es lamentable que el ayuntamiento de Suchiate tomé estas medidas tan unilaterales, sin tener cuidado del medio ambiente, inclusive dañando la propiedad privada. Así que nosotros no callaremos la voz y lo haremos de una manera muy enérgica que se respete la ley”, agregó.

Ahí hay una laguna de más de 60 hectáreas que fue donada voluntariamente para la conservación. Con la obra del ayuntamiento literalmente está secando ese ojo de agua y con ello, exterminando la flora y la fauna. “Hay especies, que son inclusive migratorias, que simplemente se van a morir”.

Aun cuando asegura que se pidieron explicaciones al gobierno municipal y que presentarán los permisos de impacto ambiental y otros para hacer todas esas arbitrariedades, obviamente no les han respondido. EL ORBE / M. Cancino/Darinel Zacarías