Cientos de Discapacitados en Tapachula Quedan Fuera de Apoyos Federales

* En Año y Medio Sólo han Recibido una Despensa.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2021.- Desde que empezó esta administración del Gobierno Federal, han fluido recursos por mil 320 Pesos para los discapacitados; sin embargo, no han sido para todos.

Jorge Alberto López Guzmán, presidente de los Discapacitados de Tapachula, expresó en entrevista para EL ORBE que, en su caso, todavía no los recibe, por lo que verá la forma en que le pueda enviar ese apoyo.

Al igual que él, muchos de los miembros de esa Asociación no están recibiendo los recursos, sostuvo, y consideró que hay discriminación de parte de los funcionarios que determinan el destino de ese dinero que, aun cuando no es suficiente, sirve para algo.

Según su versión, a dos años y medio, en su Asociación son decenas de personas que no reciben los beneficios de ese programa.

Enfatizó que existe otro grupo numeroso de discapacitados que no llegan a los 60 años de edad y tampoco reciben ningún tipo de recursos.

Subrayó que, en el año y medio de pandemia, “los discapacitados la han pasado por sus propias uñas, porque el gobierno federal no nos ha brindado ningún tipo de recurso”.

Los apoyos durante todo ese tiempo, afirmó, ha sido una despensa que les entregaron las autoridades locales en una ocasión, pero nada más. EL ORBE / Nelson Bautista