Material Químico Peligroso Transita Todos los Días por Calles de Tapachula

* Deben Usar el Libramiento Sur, Porque no hay Norte.

Tapachula, Chiapas; 04 de julio del 2021.- El Colegio de Ingenieros Industriales advirtió que camiones de carga transportando materiales químicos peligrosos transitan por las calles de Tapachula y de otros municipios de Chiapas, y de diversas carreteras en la entidad.

Bertín Gerónimo Pérez, presidente de ese organismo, dijo en entrevista para EL ORBE que esos materiales no solamente se manejan dentro de diversas empresas o en el sector industrial, sino que esta región se tiene un paso obligado a Centroamérica donde constantemente pasan con productos como el amoniaco, varios tipos de gases y combustibles.

Esas unidades son estacionadas en cualquier lugar, sin tener avisos de restricciones y la población queda expuesta porque no se tiene la aplicación de la normatividad.

Expresó que son cientos de camiones que circulan todos los días con ese tipo de carga, además de que no cuentan con un lugar específico donde se puedan guardar los camiones mientras les dan paso a Centroamérica.

Agregó que, en ocasiones, los camiones son estacionados en calles transitadas, como cualquier otro carro, por donde transitan infinidad de personas y vehículos, y que eso puede ser catastrófico.

Exhortó a las empresas que capaciten a su personal y acudan con los colegios de profesionistas para que puedan tener esa seguridad en el manejo de material.

Durante el fin de semana, el Colegio de Ingenieros realizó un curso de manejo de materiales peligrosos en respuesta en caso de emergencia, dirigido a ingenieros, estudiantes del nivel superior y a personal de seguridad industrial. EL ORBE / Nelson Bautista