Gobierno Federal Otorga Tarifas Eléctricas Bajas a Tabasco y Nayarit

Tapachula, Chiapas; 06 de Julio del 2021.- El Gobierno decidió condonar el adeudo de millones de Pesos que mantenían miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Estado de Tabasco desde hace varios años y quienes se mantenían en resistencia civil en contra de la paraestatal, en un “borrón y cuenta nueva” histórico.

Además, al iniciar esta semana se confirmó que también el Gobierno Federal fue benévolo porque en las últimas horas otorgó las tarifas eléctricas más bajas del país para municipios del Estado de Nayarit.

Así lo dio a conocer, María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, que felicitó a los afortunados, pero aclaró que ambas entidades no producen un solo kilowatt de energía eléctrica.

Señaló que, en el caso de Tabasco, fue por intervención directa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; Mientras que, en Nayarit, fue a solicitud del gobernador electo, Miguel Ángel Navarro Quintero (PT, PVEM, PANAL y Morena), quien fuera delegado del IMSS en Chiapas.

Recalcó que Navarro ni siquiera ha tomado posesión en el cargo de Gobernador y ya logró esas tarifas preferenciales para ese Estado, lo que no ha logrado Chiapas en cuatro décadas de reclamos y de súplicas a ser escuchados.

Mientras, dijo, Chiapas aporta la mayoría de la energía hidroeléctrica que consume el país y la que se vende a Guatemala, pero en lugar de que tenga beneficios por ello, se le aplica una de las tarifas más altas del país, eso, a pesar, también, de ser la entidad más pobre y marginada en el territorio nacional.

Aunado a eso, recalcó que la paraestatal ofrece un pésimo servicio con apagones, redes sin mantenimiento y alteraciones en el voltaje que descomponen los electrodomésticos; mientras que el trato del personal de campo y oficina es igual o peor, y las llamadas al 071 no sirve desde hace muchos meses. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello