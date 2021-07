Falta de Apoyos y Grave Corrupción Están Acabando con la Cafeticultura: Productores

* Sin Aparecer Mil Mdp del Fondo Estabilizador.

Tapachula, Chiapas; 09 de julio del 2021.- “Los actos de corrupción que fueron documentados y denunciados en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), continúan impunes porque no hay castigo alguno para los involucrados, tanto funcionarios, como productores, empresas y hasta los muertos que aparecieron en las listas de beneficiados”, señaló Ismael Gómez Coronel, presidente de la Confederación de Cooperativas Unidas Estar Bien.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, dijo que, en lugar de frenar ese flagelo, la cosas siguen igual o peor y para ejemplo puso al programa federal “Sembrando Vida”, del que señaló también es un nido de corrupción.

Recordó que, desde hace más de dos años, al inicio de la presente administración federal, fueron cancelados todos los programas para el campo y en su lugar dejaron a “Sembrando Vida”, con la promesa de que los apoyos llegarían directamente al productor, lo cual no se cumplió.

Recalcó que, para poder hablar de la supuesta trasparencia en el manejo de los recursos y la aplicación imparcial de la justicia, se tendría que hablar sobre quienes han sido detenidos por los desfalcos y los fraudes cometidos en los últimos años.

“Para los cafeticultores de Chiapas no existe ningún cambio, ya que el pueblo sigue padecimiento los embates de la corrupción”, afirmó al comentar que “lo único que se observa es un deterioro en el nivel adquisitivo de las familias de más bajo recursos, lo que ha dejado mayor miseria, pobreza y hambre”

Agregó que, en el caso de Chiapas, son alrededor de 170 mil productores de café y que, casi en su totalidad, están fuera de todo tipo de programas gubernamentales.

Retomo el tema de “Sembrando Vida” al mencionar que se ha tomado como bandera para contener a la migración al darle empleo a los indocumentados en lugar de que se los den a los chiapanecos, “pero eso tampoco está funcionando”.

DESAPARECIDOS MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS

Según Gómez Coronel, se encuentran desaparecidos más de mil millones de pesos del Fondo Estabilizador de los Precios de ese cultivo, que se cree, funcionarios federales desviaron hacia asociaciones civiles para poder disponer de esos recursos.

Recordó que, por años, se tuvo que solicitar los recursos del erario a la Asociación Nacional del Café (Anacafé), “ya que los recursos del Fondo Estabilizador fueron canalizados a esa organización civil”.

Indicó que eso fue una violación flagrante a la ley, ya que se trata de una mezcla de recursos entre el gobierno y los productores, y que, por lo tanto, no se puede desviar a una asociación civil.

Lo peor es que se enteraron que, funcionarios de la dependencia federal encargada del campo, tienen familiares entre los principales directivos de la Anacafé, y que de esa manera se había decidido que civiles manejaran a su antojo ese de dinero.

Recalcó que solo basta investigar la compra reciente de gigantescas fincas de café en el país, por parte de directivos de la Anacafé, en la que comprueben ante la Secretaría de Hacienda, la procedencia de los recursos.

En el caso de Chiapas, calcularon que son poco más de 300 millones de pesos del Fondo Estabilizador que se encuentran desaparecidos.

Mencionó que, junto a más de cien organizaciones productoras de ese cultivo de doce estados de la República, conformaron un expediente conjunto y lo presentaron a las autoridades, pero no pasa nada.

Recordó que la misma ASF ha confirmado desvíos de recursos del campo, pero no hay funcionarios sancionados, el dinero no ha sido devuelto y todo sigue igual.

Puso como ejemplo que, alrededor de 430 millones de pesos desviados que detectaron las auditorías a esa dependencia, cuyo recurso se debió entregar a los productores como parte del Programa Integral de Atención a la Cafeticultura (PIAC), hasta la fecha sigue impune.

Además, otras investigaciones realizadas confirmaron irregularidades por 204 millones 149 mil pesos. Cuyos resultados corresponden a la auditoría 15-0-08100-12-0330, de dos programas y que ahora se revela fueron utilizados para fines distintos a los que fueron creados.

Precisamente la Secretaría de Agricultura acumuló 174 denuncias interpuestas en su contra por la Auditoría Superior de la Federación, y con ello esa dependencia federal se ubica en el primer lugar nacional con más procedimientos en su contra, la mayoría por corrupción.

La ASF ha tenido que reconocer que, en tan solo un año, 220 funcionarios de esa misma dependencia y otras habían sido beneficiados con el programa Procampo.

En las listas de los productores beneficiados hubo padrones alterados, en donde aparecen muchas personas que lamentablemente ya fallecieron desde hace mucho tiempo antes de que supuestamente recibieran esos recursos. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa Argüello