Piden que se Realice Barrido Contra Covid en Zona Cañera de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 11 de Julio de 2021.- Debido a que muchas personas aún no creen que exista el Coronavirus, se han disparado los contagios, pero aún así, piensan o creen que se trata del Dengue, por inicio de la temporada de lluvias.

Lo anterior lo dio a conocer el señor Manuel Ávila, productor de caña de azúcar del ingenio de Huixtla, con domicilio en el cantón Rancho Nuevo, en donde muchas personas han fallecido pero se niegan a reconocer que se trata del virus.

Ahora, a raíz de que no creen en la enfermedad, sigue el contagio, sobre todo el saludo de mano, no usan cubreboca, no respetan la sana distancia y siguen una vida sin las medidas sanitarias.

Es por eso que piden ante Salud Municipal y Estatal se realicen brigadas de búsqueda intencionada de Covid-19, sobre todo en la zona baja del municipio de Huixtla, donde apenas que está abierto un módulo de aplicación de vacunas Covid en el Centro de Salud, pero no acuden las personas de 40 años de edad a aplicarse la dosis del biológico, reportan. EL ORBE/Luis Javier Ramos