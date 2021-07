Instalan Módulo de Vacunación en el Palacio Municipal de Tapachula

*Por Instrucción de la Alcaldesa Rosy Urbina.

Tapachula, Chiapas.- En la explanada interna del Palacio Municipal fue instalado un módulo de vacunación que permite acercar ese servicio a las personas mayores de 40 años que aún no se aplican la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La presidenta de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, acompañada del secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recorrieron dicho módulo y verificaron la atención.

La alcaldesa detalló que este es un esfuerzo en conjunto con los tres niveles de gobierno para acercar este módulo de vacunación al centro de Tapachula para los trabajadores de la administración y la ciudadanía.

Asimismo afirmó que la vacuna es una oportunidad de vida, porque “si bien no evita un posible contagio, logra mitigar los estragos que pudiera ocasionar el virus en caso de la hospitalización”, por lo que insistió a la población a que acuda al Palacio Municipal a aplicarse la vacuna.

“También se ha acercado la vacunación a la zona rural baja y alta, porque sabemos que a veces no es la falta de voluntad para venir, sino simplemente el recurso económico puede ser un impedimento”, remarcó.

La Brigada Correcaminos trata de acercar módulos a las comunidades más alejadas, por lo que ya han acudido a los ejidos Carrillo Puerto, Congregación Reforma y El Edén.

“Mientras más personas estén vacunados, la pandemia va a ir a la baja; no olvidemos que tenemos que vacunarnos para estar más sanos y proteger a nuestras familias y por ende a la misma comunidad”, estableció.

Las personas que acudan al módulo de vacunación, deberán de presentar los siguientes documentos para ser atendidos: CURP, credencial del INE, o bien si cuentan con el número de folio del pre registro.

A las personas que acudieron a la explanada del Palacio Municipal se les brindaron los protocolos de bioseguridad como el uso del cubre boca de manera permanente, túnel desinfectante, toma de temperatura, se aplicó gel antibacterial y sana distancia mientras esperaban ser vacunados.

Con este módulo de vacunación se buscan aumentar el número de cobertura de inmunización en la población de Tapachula, así como de los trabajadores del Gobierno Municipal. Comunicado de Prensa