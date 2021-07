Migrantes en Tapachula Gozan de Impunidad, Autoridades se lo Permiten

* No Acatan Medidas Sanitarias y Transitan sin Documentos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio del 2021.- Vecinos del sur de la ciudad se pronunciaron este viernes en contra del gran número de indocumentados que deambulan en la ciudad, por que rompen todo protocolo de salud y no acatan las medidas sanitarias que las autoridades han dado a conocer para contener la pandemia del Covid-19.

Mientras que muchos de ellos han llegado a la frontera sur de Chiapas huyendo de sus países de origen, porque son buscados por las autoridades por delitos como el robo, asaltos, homicidios, narcomenudeo, extorsión, ataques sexuales, terrorismo, entre otros, gozando de la impunidad que les brinda el territorio nacional.

Ever Pérez Cabrera, en voz de un grupo de vecinos afectados, expresó que la mayor parte de los migrantes transitan, sin la mayor preocupación y sin el uso de cubrebocas, lo que representa una tensión para los ciudadanos porque se corre el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad, entre ellas el mortal Coronavirus.

De igual forma, comentó, que se ha observado a decenas de extranjeros circular sin ser revisados o verificado sus documentos.

Además, que muchos de esos extranjeros ya se han establecido con puestos de venta informal en la ciudad, sin que las autoridades competentes lo impidan.

En este sentido, afirmó en entrevista para este rotativo, que se tienen muchos grupos de personas aglomeradas, sin que nadie les diga algo, por lo menos para hacer creer que se respetan las leyes mexicanas.

Por ello hizo el enésimo llamado al Instituto Nacional de Migración (INM), para que justifiquen sus salarios y la existencia de esa dependencia, con la verificación de la estancia legal de cada uno de los extranjeros.

Migración debe poner mayor énfasis en el orden y control del fenómeno migratorio, ya que hay demasiadas personas que no reúnen los requisitos para permanecer en la ciudad, sostuvo. EL ORBE / Nelson Bautista