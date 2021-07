Contrabando que Llega Desde Guatemala Causa Daños a la Economía del Estado

* Señala Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- El contrabando de mercancías en la frontera sur de Chiapas cada día es más grande e impune. Se realiza delante de las autoridades y ocasionan severas afectaciones a la economía de Chiapas y un boquete fiscal enorme a México, sin que nadie quiera hacer algo para evitarlo.

Ana Mirna Villalba Mateu, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMME) capitulo Tapachula, dio a conocer en entrevista para EL ORBE, que el contrabando de artículos de dudosa procedencia y calidad, se está comercializando en las calles de Tapachula y otros municipios del Estado, a la vista de todos.

Aunque también precisó que la llegada de cientos de guatemaltecos a Tapachula para realizar sus compras y después pasarlas por el río Suchiate de manera informal, tampoco son los mecanismos que se deben utilizar.

Es increíble ver que en el río Suchiate son cientos de toneladas de mercancías que van de un lado a otro, sin ninguna restricción ni verificación de lo que se trata, dijo.

Entre lo que más se traslada, dijo, son alimentos perecederos y líquidos. Al ser un negocio ilegal perjudica a los mexicanos porque toda esa mercancía no paga impuesto e, incluso, pudiere ser robada.

“Las empresas grandes son los que acaparan a esos consumidores, porque vas a la tienda por una cantidad pequeña y resulta que no hay, porque ya se lo llevaron todo”, apuntó.

Asimismo, que a las autoridades no les importa la introducción ilegal de mercadería, aún cuando hay un severo daño también al comercio establecido.

Eso representa una competencia desleal, luego de que tienen que pagar rentas, nóminas, altas tarifas eléctricas, impuestos, y otras responsabilidades fiscales, lo cual encarece los productos la venta y no se puede igualar con los de la calle, que no pagan nada.

“Ellos vienen a vender sus productos sin hacer ninguna contribución a nuestro Gobierno y eso es algo que no estamos de acuerdo”, dijo al recalcar que esos artículos, incluso, podrían ser clonados de firmas originales. EL ORBE / Nelson Bautista