Indocumentados controlan más del 80% del Comercio Ambulante en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 06 de Agosto del 2021.- Comerciantes del mercado “Sebastián Escobar” exigieron la aplicación de la ley ante el excesivo crecimiento del comercio informal, lo cual ha saturado las entradas en ese centro de abasto, “que los permiten algunos delincuentes organizados que cobran el derecho de piso por la necesidad de las personas de vender y llevar el sustento económico a sus familias”.

Fidel Aguilar López, en voz de sus compañeros locatarios, dijo ante EL ORBE, que no se cuenta con orden y control, y por ello la informalidad se ha desbordado a niveles históricos.

“La mayoría de los comerciantes organizados están ahorcados económicamente por el comercio ambulante, donde se hace ilícito la venta de espacios públicos”, agregó.

Asimismo, se ha hecho las peticiones a las autoridades a través de oficios, para que se aplique el Reglamento de Mercados, porque la ciudad tiene una mala imagen ante los turistas extranjeros y nacionales, además de que muchos de los consumidores habituales han dejado de acudir para no contagiarse el mortal virus del Covid-19.

Ese Reglamento, señaló, son claras las sanciones para todas aquellas personas que no acaten las medidas sanitarias en una pandemia, donde se puede llevar hasta a la clausura del local.

Calculó que ahora, como nunca había pasado en Tapachula, el 80 por ciento del comercio informal de productos de dudosa calidad y procedencia, son a manos de indocumentados, con la complacencia de las autoridades.

Estableció que los comerciantes del centro están en una situación difícil y crítica por los temas de pandemia, crisis económica, falta de ventas y ahora por los migrantes. EL ORBE / Nelson Bautista