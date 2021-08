En Plena Pandemia Cierran el Hospital General de Huixtla por Remodelación

* Población en Estado de Indefensión.

Huixtla, Chiapas; 14 de Agosto de 2021.- A más de 30 años que fue construido el Hospital General de Huixtla, que atiende en un 80 por ciento a la población más vulnerable, de 12 municipios de la Costa, Soconusco, Ismo Costa y Sierra Mariscal, cerró sus puertas en todos sus servicios bajo el argumento de tenerlo en remodelación, desde el pasado 6 de Agosto del año en curso.

Esto ha generado múltiples complicaciones para personas que no cuentan con asistencia de salud ni dinero, y en Huixtla no hay clínica que atienda a enfermos de Covid.

El defensor de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa (DCHC), Ramón García Matus, criticó severamente el cierre del Hospital en este momento tan terrible que se están muriendo muchas personas, “no se vale dejar en estado de indefensión a la clase más vulnerable” señaló.

Propuso que como caso urgente se habilite la Clínica de la Mujer para atender a pacientes de Covid, y a la Casa Materna, la cual también está acéfala, para la atención de mujeres embarazadas.

Personal del Hospital propusieron abrir un módulo frente al mismo, pero no ha funcionado. No es justo que cierren el Hospital de Huixtla en plena Pandemia. EL ORBE/Luis Javier Ramos