Protestan Migrantes por Segundo Día, Bloquean Calles del Centro de Tapachula

* Sólo Generan Caos y Nadie los Atiende.

Tapachula, Chiapas; 07 de Septiembre del 2021.- Un grupo de migrantes de origen haitiano continuaron por segundo día consecutivo sus bloqueos de calles y avenidas para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM), que se agilicen los trámites de sus documentos que les permitan salir de Tapachula, donde permanecen varados desde el año pasado, precisamente en espera de que sean atendidos.

Con esos oficios de salida, según detallaron, pueden transitar por todo el territorio mexicano y en un lapso no mayor a los 15 días, abandonar el país por cualquiera de sus fronteras, en su caso, hacia los Estados Unidos.

Este martes, los migrantes decidieron cerrar calles aledañas del centro de la ciudad, a la altura de la Séptima Poniente, justo detrás del edificio de la Presidencia Municipal, en donde exigieron a las autoridades federales que les otorguen sus documentos para poder avanzar en su camino.

Evens N, en voz de los manifestantes, dijo en entrevista para EL ORBE, que ellos no quieren un campamento para migrantes haitianos en Chiapas -como lo ha anunciado el Gobierno Federal-, porque no solo hay de esa nacionalidad y no hay razón para mantenerlos detenidos en Tapachula, ellos quieren el documento y de inmediato tomar un autobús que les permita llegar a la frontera norte en unos tres días.

Adelantó que todos los días se van a manifestar públicamente hasta que sean atendidos y se les expida ese oficio de salida lo más pronto posible.

Reconoció que, aún cuando el municipio se encuentra literalmente colapsado por la presencia de tantos extranjeros, miles más están llegando todos los días de manera ilegal a territorio chiapaneco.

La manifestación subió de tono, debido a que algunas personas locales pedían circular con sus vehículos y los indocumentados se lo impedían.

Ana Isabel Rizo, una de las mujeres tapachultecas afectadas, hizo un llamado al Gobierno Federal para que se atienda la crisis migratoria en la ciudad y se expidan los documentos que requieren los migrantes y se puedan ir, por fin, de la ciudad, “porque este pueblo es pequeño, no hay empleo, ni comida”.

Pidió, además, que los dejen ir y no los detenga en Tapachula, “porque apenas hay para los mexicanos, menos para los extranjeros que llevan meses estancados”.

En tanto que los manifestantes desplegaron pancartas en las que expresaron sus demandas e inconformidades, sobre todo en contra del Instituto Nacional de Migración (INM).

Por lo mismo, las autoridades municipales desviaron el paso vehicular sobre la Octava Norte para evitar que alguno de los manifestantes resultara atropellado y para tratar de controlar el caos vial que se generó.

Al cierre de la edición, los haitianos continuaban con esa postura, y conforme pasaron las horas, se fueron sumando más de ellos.

De acuerdo a cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en México (COMAR), a partir del mes de Mayo, los haitianos llegaron en mayor número a Tapachula.

Al concluir el mes de Agosto, se atendieron las solicitudes de refugio en el municipio a 10 mil 930 haitianos y 9 mil 849 hondureños. EL ORBE / M. Blanco