Incrementan Enfermedades Estomacales por Consumo de Alimentos en la Calle

* Exhortan a la Población Tomar Precauciones.

Tapachula, Chiapas; 11 de septiembre del 2021.- Una de las principales consecuencias de consumir alimentos en la calle es la gastroenteritis, ya que los alimentos no llevan el proceso de higiene adecuado de parte de las personas que lo preparan, según advirtió, José Valencia Moreno, especialista en el área de patología.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, explicó que las personas al consumir alimentos en la vía pública pueden sufrir una tifoidea, una infección gástrica, hasta salmonelosis por la ingesta de aguas no envasadas, frutas y alimentos, que incluso pueden poner en peligro la salud de la población.

Por ello exhortó a la población a no consumir alimentos en la vía pública, sino que lo hagan en sus casas con el proceso del almacenamiento correcto, “es necesario ir bien desayunados o comidos o si lo hacen en la calle traten de ver los lugares que por lo menos sean aparentemente higiénicos”

Añadió que las principales patologías se presentan por temporadas, generalmente en lugares calurosos como el de Tapachula, donde se tienen grandes cambios bruscos de temperatura.

Además, que en esta temporada de calor es más frecuente que los alimentos, como los mariscos, carnes blancas, rojas y alimentos sólidos entran en un proceso de descomposición.

Aunque reconoció que no se tiene un control específico sobre las estadísticas, indicó que es una situación de todos los días las enfermedades gastrointestinales a través de un proceso infeccioso.

Lo recomendable ante cualquier tipo de diarrea o dolor abdominal, puntualizó, es acudir a su médico de confianza para la atención y un tratamiento optimo. EL ORBE / Nelson Bautista