Tapachula Vive Otra Histórica Invasión Extranjera: Abogados

* El INM Permite que Sigan Llegando más.

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre del 2021.- “La llegada de miles de migrantes a la ciudad se ha convertido en otra histórica invasión extranjera y el artículo 29, párrafo tercero constitucional, da la forma cómo solucionarlo. Ahí se señala que se debe decretar el Estado de Excepción y Emergencia, pero el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión no lo han hecho”, dijo José Luis Pérez Jiménez, abogado litigante en materia de amparo y penal.

En entrevista para EL ORBE, estableció que estos temas de migración generan otro tipo de efectos perjudiciales coetáneos, como los problemas de salud, alimentarios, delitos patrimoniales y de seguridad nacional, por los posibles terroristas y criminales potenciales que pueden venir disfrazados de migrantes.

“Son problemas que han estado subordinados en las políticas públicas. Por ejemplo, en la última reforma constitucional que hubo en México el 11 de marzo del 2021 y su consecuente del siete de junio de 2021, se faculta a los tribunales para ampliar sus capacidades y potestades en otras materias, pero en ambas no se incrusta el tema migratorio”, detalló el profesionista.

Hizo énfasis que al no prever nada relacionado a la migración, significa que es un tema que ha estado relegado y aparte que se tiene una discriminación e hipocresía institucional.

Por eso, es urgente y necesario que el Poder Ejecutivo reforme la Ley de Migración, Refugio y Complementaria, para que agilicen el dictado de las resoluciones, “es decir, en Tapachula se puede ver que hay más de 70 mil migrantes deambulando y no están por gusto, sino porque el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), no les ha dictado la resolución que esperan”, señaló.

Según su punto de vista, los migrantes deambulan en las calles con el número de trámite de su expediente, cuya resolución puede tardar un año, “porque cuando quieren que tarde un mes o unos cuántos días, tienen que pagar grandes cantidades en dólares para que se puedan ir a otro lado”, afirmó.

En el caso de los que están encerrados en la Estación Migratoria “Siglo 21”, expresó que “esa figura llamada alojamiento, que está prevista en la Ley de Migración, no es más que una prisión preventiva oficiosa en los artículos 102 y 104, donde se contempla que pueden salir mediante el pago de una fianza prometiendo regular su situación migratoria”.

Así, abundó, lejos de que las autoridades migratorias les haga de su conocimiento de esos derechos, de manera abrupta los deporta clandestinamente cuando tienen una suspensión plena de un Juez de Distrito o algún trámite pendiente.

Pérez Jiménez añadió que, cuando los migrantes llegan a Chiapas y quieren tramitar sus papeles ante las autoridades, tienen que esperar un año, por lo que algunos que traen dinero, tienen que pagar unos mil Dólares.

“El Instituto Nacional de Migración (INM), ha convertido en su gallina de los huevos de oro el tema migratorio, sobre todo con los cubanos y los haitianos, ya que generan ganancias económicas”, apuntó.

Ante ese panorama, precisó que se requiere se reforme el artículo 107 constitucional, la Ley de Amparo y la Orgánica del Poder Judicial, para que las autoridades judiciales puedan contar con facultades en materia migratoria y realizar un control de la convencionalidad y resoluciones de la Comar y del INM, para frenar las simulaciones y los actos impunes de corrupción.

Consideró que deportarlos legalmente es factible, pero si los envían a Guatemala, inmediatamente los migrantes regresan y se convierte en un círculo vicioso. EL ORBE / M. Blanco