Protestan Hondureños Afuera de la CNDH

Interponen Quejas Contra el INM y la COMAR

Tapachula, Chiapas; 19 de septiembre del 2021.- Migrantes hondureños protestaron este lunes a las afueras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al sur de la ciudad, donde interpusieron una queja por lo que ha ocurrido con grupos de extranjeros en la ciudad que solicitan de la protección humanitaria y no los han atendido.

El grupo, encabezado por Junior Antonio N. y Óscar Moisés M, informaron a EL ORBE que, a raíz de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se han negado a recibir a las personas para brindar información de sus procesos, refiriendo que la única vía para acceder a los procedimientos de regulación y refugio son por plataformas digitales.

Sin embargo, en esas plataformas se advierte que ya no hay citas para este año, tanto para iniciar el procedimiento de refugio como para el procedimiento de regularización.

Dijeron que los dos sistemas son incompatibles, por lo que impacta en sus derechos humanos y le ha traído problemas. Por ejemplo, los tiempos de respuesta para los procedimientos son tardados, las citas para poder iniciar el procedimiento se dan con fechas muy alejadas y, así como las dan, se cambian, ya que la Comar presenta retrasos.

Además, que no hay información clara referente a cómo iniciar el procedimiento de refugio con tantos cambios que se han presentado en la institución y un bloqueo en el acceso a la información.

De igual forma, que se ha detectado que esa dependencia bloquea los números telefónicos de los migrantes, si se llama más de una vez.

Respecto al INM, coincidieron que han observado que atienden a muy pocas personas al día, por lo que advierten negligencia y desorganización en cuanto a su ruta de organización.

Asimismo, que están saturadas las citas y no atienden a más personas. «Con ello no se está respetando el debido proceso para entregar documentos de regular la estancia en México, residencias permanentes y Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, además de que no se atiende personalmente, sino que es por correo”.

De igual forma, que el personal de Migración los envía a un ciber determinado, donde personas ajenas están brindando información y cobran por ello, cuando el gobierno federal asegura que los trámites son gratuitos.

Los extranjeros pidieron un proceso de manera personal con las autoridades migratorias, ya que todo se hace con personas desconocidas como es el caso del ciber (ubicado a unos metros de las oficinas del INM en el fraccionamiento Las Vegas, al sur de la ciudad.

Acusaron, además, de presunta corrupción, porque cuando llegan personas tramitadoras con muchos expedientes, si son recibidos en ese mismo momento y salen con papeles de regular estancia entre 3 y 4 horas después.

«Seguramente son tramitadores coludidos con agentes de Migración, ya que ahí se están usando cupos de citas que podrían ser para atender a la población varada», recalcaron.

Incluso, que indocumentados que apenas están llegando a Tapachula, pagan la constancia de refugiado, visa humanitaria o permanente en Migración, ante la vista de todos, sin que nadie ponga un alto a los actos de corrupción en esas instituciones.

Mientras que las citas que se están haciendo de manera ordinaria, apuntaron, son para el próximo año, y por lo tanto tienen que quedar varados todo ese tiempo en la ciudad. EL ORBE / M. Blanco